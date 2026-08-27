Κανόνες για όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί ο ΟΗΕ μετά τη συμφωνία της Meta

Οι νέες διατάξεις που υιοθέτησε η Meta είναι προς μια καλή κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται σχεδιασμός για έναν σχεδιασμό «με άξονα την ασφάλεια πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον τομέα»