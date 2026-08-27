Δασμοί ΗΠΑ και Καναδά: Όλο και πιο ακριβό το χαρτί υγείας για τους Αμερικανούς
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Καναδάς Χαρτί τουαλέτας

Δασμοί ΗΠΑ και Καναδά: Όλο και πιο ακριβό το χαρτί υγείας για τους Αμερικανούς

Ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει 141 ρολά χαρτιού υγείας ετησίως, κατατάσσοντας τη χώρα στην πρώτη θέση παγκοσμίως

Δασμοί ΗΠΑ και Καναδά: Όλο και πιο ακριβό το χαρτί υγείας για τους Αμερικανούς
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Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, με την Ουάσινγκτον να επιβάλει υψηλούς δασμούς και την Οτάβα να απαντά με το ίδιο «όπλο», σύντομα θα έχει ένα πρώτα θύματά του: το χαρτί τουαλέτας.

Μετά την κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Μαρκ Κάρνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά, δεσμεύτηκε να απαντήσει στους αμερικανικούς δασμούς «δολάριο με δολάριο» και παρουσίασε έναν κατάλογο με σχεδόν 900 αμερικανικά προϊόντα στα οποία θα επιβληθούν δασμοί από 25% έως 50% από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Τα προϊόντα χαρτιού συγκαταλέγονται στους τομείς που πλήττονται περισσότερο, με τον Καναδά να απειλεί να επιβάλει δασμούς μεταξύ 25% και 50% στο «χαρτί υγείας ή τα χαρτομάντιλα» από τις 8 Σεπτεμβρίου, ως αντίποινα για την αύξηση κατά 50% που επέβαλε η Ουάσιγκτον

Αν και το αμερικανικό χαρτί υγείας και τα χαρτομάντιλα παράγονται συχνά στην εγχώρια αγορά, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον πλούσιο σε ξυλεία Καναδά για τις πρώτες ύλες. Η Procter & Gamble, ιδιοκτήτρια της μάρκας χαρτιού υγείας Charmin, δήλωσε πέρυσι ότι θα αναγκαστεί να αυξήσει τις τιμές λόγω των δασμών που ίσχυαν εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, οι ΗΠΑ εισήγαγαν χαρτί υγείας αξίας 328 εκατ. δολαρίων από τον Καναδά το 2024, καθιστώντας τον Καναδά μακράν τον μεγαλύτερο εξαγωγέα του προϊόντος στις ΗΠΑ. Λιανοπωλητές, όπως η Costco, προμηθεύονται μεγάλο μέρος των προϊόντων χαρτιού τους από τη χώρα αυτή.

Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης χαρτιού υγείας, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μόνο το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει 141 ρολά χαρτιού υγείας ετησίως, κατατάσσοντας τη χώρα στην πρώτη θέση παγκοσμίως όσον αφορά τη χρήση του, ακριβώς μπροστά από τους Γερμανούς, οι οποίοι καταναλώνουν κατά μέσο όρο 134 ρολά ο καθένας.
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