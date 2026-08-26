Εργαζόμενος σε McDonald’s της Καλιφόρνια πυροβόλησε συνάδελφό του, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών
ΚΟΣΜΟΣ
McDonald’s πιστόλι εργαζόμενη

Εργαζόμενος σε McDonald’s της Καλιφόρνια πυροβόλησε συνάδελφό του, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Την ώρα που τον περικύκλωναν οι αστυνομικοί ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον ενός αστυνομικού - Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση

Εργαζόμενος σε McDonald’s της Καλιφόρνια πυροβόλησε συνάδελφό του, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (24/8) σε ένα κατάστημα McDonald’s της Καλιφόρνια, καθώς ένας εργαζόμενος πυροβόλησε μία συνάδελφό του εν ώρα βάρδιας, ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο 29χρονος Jonhatan Anguianο μπήκε στο κατάστημα της κομητείας Σαν Χοακίν γύρω στις 9:30 π.μ. με ένα ημιαυτόματο πιστόλι. Πυροβόλησε πολλές φορές, τραυματίζοντας μια γυναίκα υπάλληλο, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Εργαζόμενος σε McDonald’s της Καλιφόρνια πυροβόλησε συνάδελφό του, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών
Το ημιαυτόματο πιστόλι του 29χρονου δράστη

Λίγο αργότερα αστυνομικοί μπήκαν στο μαγαζί και εντόπισαν την τραυματισμένη γυναίκα. Όταν περικύκλωσαν τον δράστη, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον ενός αστυνομικού. Αμέσως μετά οι υπόλοιποι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον σκότωσαν.

«Ήταν τρομακτικές στιγμές»

«Βρισκόμουν στο drive-thru, στο γκισέ του ταμείου, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Άκουσα 4 πυροβολισμούς μέσα στο κατάστημα. Ήταν τρομακτικές στιγμές», δήλωσε μια αυτόπτης μάρτυρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ξεκάθαρα τα κίνητρα του δράστη.

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