Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Εργαζόμενος σε McDonald’s της Καλιφόρνια πυροβόλησε συνάδελφό του, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών
Εργαζόμενος σε McDonald’s της Καλιφόρνια πυροβόλησε συνάδελφό του, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών
Την ώρα που τον περικύκλωναν οι αστυνομικοί ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον ενός αστυνομικού - Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (24/8) σε ένα κατάστημα McDonald’s της Καλιφόρνια, καθώς ένας εργαζόμενος πυροβόλησε μία συνάδελφό του εν ώρα βάρδιας, ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο 29χρονος Jonhatan Anguianο μπήκε στο κατάστημα της κομητείας Σαν Χοακίν γύρω στις 9:30 π.μ. με ένα ημιαυτόματο πιστόλι. Πυροβόλησε πολλές φορές, τραυματίζοντας μια γυναίκα υπάλληλο, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Λίγο αργότερα αστυνομικοί μπήκαν στο μαγαζί και εντόπισαν την τραυματισμένη γυναίκα. Όταν περικύκλωσαν τον δράστη, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον ενός αστυνομικού. Αμέσως μετά οι υπόλοιποι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον σκότωσαν.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ξεκάθαρα τα κίνητρα του δράστη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο 29χρονος Jonhatan Anguianο μπήκε στο κατάστημα της κομητείας Σαν Χοακίν γύρω στις 9:30 π.μ. με ένα ημιαυτόματο πιστόλι. Πυροβόλησε πολλές φορές, τραυματίζοντας μια γυναίκα υπάλληλο, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
Λίγο αργότερα αστυνομικοί μπήκαν στο μαγαζί και εντόπισαν την τραυματισμένη γυναίκα. Όταν περικύκλωσαν τον δράστη, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον ενός αστυνομικού. Αμέσως μετά οι υπόλοιποι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον σκότωσαν.
«Ήταν τρομακτικές στιγμές»«Βρισκόμουν στο drive-thru, στο γκισέ του ταμείου, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Άκουσα 4 πυροβολισμούς μέσα στο κατάστημα. Ήταν τρομακτικές στιγμές», δήλωσε μια αυτόπτης μάρτυρας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ξεκάθαρα τα κίνητρα του δράστη.
McDonald's worker shoots female colleague inside restaurant - before being gunned down by cops https://t.co/XRrMvHKLe4 pic.twitter.com/3ZoeibF59O— New York Post (@nypost) August 26, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα