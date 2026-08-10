Για επτάωρη συνάντηση με τον Χαμενεΐ, μίλησε ο Πεζεσκιάν: «Ενότητα» φέρεται να ζήτησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν
Για επτάωρη συνάντηση με τον Χαμενεΐ, μίλησε ο Πεζεσκιάν: «Ενότητα» φέρεται να ζήτησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν
Τη συνάντηση, που φέρεται να έγινε προς τα τέλη Ιουλίου, γνωστοποίησαν αρχικά κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν - Πριν λίγες ημέρες ο Πεζεσκιάν είχε χαρακτηρίσει «δύσκολη» την επικοινωνία με τον Χαμενεϊ
Επτά ώρες διήρκεσε η φερόμενη νέα συνάντηση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με τις επιπτώσεις του πολέμου, τις κυρώσεις και τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η χώρα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.
Ο Πεζεσκιάν αποκάλυψε τη Δευτέρα τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου, περίπου με την έναρξη του τρίτου έτους της προεδρικής θητείας του.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες συζήτησαν εκτενώς τόσο τις τελευταίες εξελίξεις στο στρατιωτικό μέτωπο όσο και την οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της σύγκρουσης που οι ιρανικές αρχές αποκαλούν «Τρίτο Επιβεβλημένο Πόλεμο».
«Συζήτησα με τον ανώτατο ηγέτη τις συνθήκες διαβίωσης των Ιρανών υπό τις σημερινές συνθήκες», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Όπως εξήγησε, στη διάρκεια της επτάωρης συνάντησης συζητήθηκε επίσης «η ανάγκη να αποφεύγονται οι διαφωνίες και κάθε συζήτηση που αποκλίνει από την ενότητα».
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν ιρανικά μέσα, Πεζεσκιάν και Χαμενεΐ αντάλλαξαν απόψεις για τον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των διαθέσιμων πόρων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ιρανικό ριάλ, στα συναλλαγματικά αποθέματα και στον ενεργειακό τομέα.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη - όπως σημειώνουν ίδιες πηγές - τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις του Ιράν με χώρες του εξωτερικού, καθώς η Τεχεράνη αναζητεί τρόπους να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου και των κυρώσεων.
Τα ιρανικά μέσα δεν δημοσιοποίησαν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία ούτε ανακοίνωσαν νέα μέτρα που να προέκυψαν από τη συνάντηση.
Οι δύο άνδρες φέρεται να εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου, τις σημερινές συνθήκες αλλά και τα πιθανά μελλοντικά σενάρια, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα στρατιωτικά ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν εάν στη συνάντηση ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις ή εάν συμφωνήθηκαν αλλαγές στη στρατιωτική ή οικονομική πολιτική της χώρας.
Ο Πεζεσκιάν έχει δώσει τις τελευταίες εβδομάδες διαφορετικές εικόνες σχετικά με την επικοινωνία του με τον ανώτατο ηγέτη.
Στις 21 Ιουλίου είχε δηλώσει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεΐ «αυξάνονται μέρα με τη μέρα». Στις αρχές Αυγούστου, ωστόσο, είχε αναφέρει ότι η επικοινωνία μαζί του είναι «πολύ δύσκολη».
Τα κρατικά μέσα είχαν αναφέρει και τον Μάιο ότι ο Πεζεσκιάν είχε συναντηθεί επί αρκετές ώρες με τον Χαμενεΐ. Επρόκειτο τότε για την πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών που είχε ανακοινωθεί δημοσίως μετά την ανάληψη της ανώτατης ηγεσίας από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
Το βίντεο που κυκλοφόρησε την Κυριακή
Βίντεο που καταγράφει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να συνομιλεί με μαθητές έδωσε στο φως της δημοσιότητας η Τεχεράνη, σε μία προσπάθεια να πείσει ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν είναι καλά στην υγεία του και πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση.
Αν και η επιδίωξη του καθεστώτος των μουλάδων, μέσω του βίντεο, είναι να δείξουν ότι έχει ληφθεί μετά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο έως τότε ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και ο ίδιος ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε, οι εικόνες έχουν στην πραγματικότητα ληφθεί πριν τον τραυματισμό του, από παλαιότερη διάλεξή του στην πόλη Κομ -αν και δεν είναι γνωστό το πότε ακριβώς.
Ο Πεζεσκιάν αποκάλυψε τη Δευτέρα τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου, περίπου με την έναρξη του τρίτου έτους της προεδρικής θητείας του.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα επίσημα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες συζήτησαν εκτενώς τόσο τις τελευταίες εξελίξεις στο στρατιωτικό μέτωπο όσο και την οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς η Τεχεράνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της σύγκρουσης που οι ιρανικές αρχές αποκαλούν «Τρίτο Επιβεβλημένο Πόλεμο».
«Να διατηρήσουμε την αρμονία και την ενότητα»Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ τού ζήτησε να διαφυλάξει την ενότητα στο εσωτερικό της χώρας και να αποφύγει τις αντιπαραθέσεις σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ιράν.
«Συζήτησα με τον ανώτατο ηγέτη τις συνθήκες διαβίωσης των Ιρανών υπό τις σημερινές συνθήκες», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος. Όπως εξήγησε, στη διάρκεια της επτάωρης συνάντησης συζητήθηκε επίσης «η ανάγκη να αποφεύγονται οι διαφωνίες και κάθε συζήτηση που αποκλίνει από την ενότητα».
Οι οικονομικές συνέπειες του πολέμουΣημαντικό μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην προστασία του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και στην κάλυψη των βασικών αναγκών τους εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν ιρανικά μέσα, Πεζεσκιάν και Χαμενεΐ αντάλλαξαν απόψεις για τον τρόπο διαχείρισης και κατανομής των διαθέσιμων πόρων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ιρανικό ριάλ, στα συναλλαγματικά αποθέματα και στον ενεργειακό τομέα.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη - όπως σημειώνουν ίδιες πηγές - τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις του Ιράν με χώρες του εξωτερικού, καθώς η Τεχεράνη αναζητεί τρόπους να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου και των κυρώσεων.
Τα ιρανικά μέσα δεν δημοσιοποίησαν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία ούτε ανακοίνωσαν νέα μέτρα που να προέκυψαν από τη συνάντηση.
Στο τραπέζι και οι στρατιωτικές εξελίξειςΕκτενής ήταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η συζήτηση για τη στρατιωτική κατάσταση.
Οι δύο άνδρες φέρεται να εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου, τις σημερινές συνθήκες αλλά και τα πιθανά μελλοντικά σενάρια, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τα συγκεκριμένα στρατιωτικά ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν εάν στη συνάντηση ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις ή εάν συμφωνήθηκαν αλλαγές στη στρατιωτική ή οικονομική πολιτική της χώρας.
Τα αντικρουόμενα μηνύματα για την επικοινωνία με τον ΧαμενεΐΗ δημοσιοποίηση της επτάωρης συνάντησης ακολουθεί τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση της υγείας και τη δημόσια παρουσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
Ο Πεζεσκιάν έχει δώσει τις τελευταίες εβδομάδες διαφορετικές εικόνες σχετικά με την επικοινωνία του με τον ανώτατο ηγέτη.
Στις 21 Ιουλίου είχε δηλώσει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεΐ «αυξάνονται μέρα με τη μέρα». Στις αρχές Αυγούστου, ωστόσο, είχε αναφέρει ότι η επικοινωνία μαζί του είναι «πολύ δύσκολη».
Τα κρατικά μέσα είχαν αναφέρει και τον Μάιο ότι ο Πεζεσκιάν είχε συναντηθεί επί αρκετές ώρες με τον Χαμενεΐ. Επρόκειτο τότε για την πρώτη συνάντηση των δύο ανδρών που είχε ανακοινωθεί δημοσίως μετά την ανάληψη της ανώτατης ηγεσίας από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.
Το βίντεο που κυκλοφόρησε την Κυριακή
Βίντεο που καταγράφει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να συνομιλεί με μαθητές έδωσε στο φως της δημοσιότητας η Τεχεράνη, σε μία προσπάθεια να πείσει ότι ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν είναι καλά στην υγεία του και πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη δημόσια εμφάνιση.
State Media Video of Khamenei Backfires, Heightening Health Rumors— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 8, 2026
Iranian state outlets released a video titled "First Images of the Leader" showing the Supreme Leader addressing students, following reports of his critical hospitalization. However, Iranian social media users… pic.twitter.com/9sIAQ8IvWa
Αν και η επιδίωξη του καθεστώτος των μουλάδων, μέσω του βίντεο, είναι να δείξουν ότι έχει ληφθεί μετά την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο έως τότε ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και ο ίδιος ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε, οι εικόνες έχουν στην πραγματικότητα ληφθεί πριν τον τραυματισμό του, από παλαιότερη διάλεξή του στην πόλη Κομ -αν και δεν είναι γνωστό το πότε ακριβώς.
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