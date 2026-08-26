Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου
ΚΟΣΜΟΣ
Πακιστάν Τραγωδία Νεογνά Πυρκαγιά

Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου

Πρόκειται  για την πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια - Να βρεθούν άμεσα οι υπεύθυνοι ζήτησε ο πρωθυπουργός της χώρας

Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου
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Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ, όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη.

Η πυρκαγιά στο Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν (PIMS) ξέσπασε πριν δύο ώρες, πρόσθεσε το Geo TV, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την κατάσβεσή της.

Στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 νεογνά όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ένα από αυτά διασώθηκε, επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο.



Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS».

«Συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό», πρόσθεσαν.

Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

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Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.

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