Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου

Πρόκειται για την πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια - Να βρεθούν άμεσα οι υπεύθυνοι ζήτησε ο πρωθυπουργός της χώρας