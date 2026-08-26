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Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου
Τραγωδία στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 15 νεογνά νεκρά από πυρκαγιά σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου
Πρόκειται για την πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια - Να βρεθούν άμεσα οι υπεύθυνοι ζήτησε ο πρωθυπουργός της χώρας
Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ, όταν ξέσπασε πυρκαγιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV, με τις τοπικές αρχές της πρωτεύουσας του Πακιστάν να κάνουν λόγο για 14 νεκρά βρέφη.
Η πυρκαγιά στο Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν (PIMS) ξέσπασε πριν δύο ώρες, πρόσθεσε το Geo TV, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την κατάσβεσή της.
Στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 νεογνά όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ένα από αυτά διασώθηκε, επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο.
Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS».
«Συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό», πρόσθεσαν.
Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.
Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.
Η πυρκαγιά στο Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν (PIMS) ξέσπασε πριν δύο ώρες, πρόσθεσε το Geo TV, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την κατάσβεσή της.
Στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 νεογνά όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ένα από αυτά διασώθηκε, επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο.
#Breaking— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 26, 2026
🚨At least 14 infants killed in hospital fire in Pakistan's capital, Islamabad
🔥In an incident of fire at #PIMS Hospital in Islamabad, 14 children lost their lives after a blaze broke out in the nursery. #Islamabad #Pakistan
▪️Rescue teams arrived at the scene. It… pic.twitter.com/BSmZMcq3fw
Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS».
«Συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό», πρόσθεσαν.
Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.
Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.
وزیر اعظم شہباز شریف نے آتشزدگی کے واقعے میں 14 نومولود بچوں کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔#pims #rescue #kids #IndependentUrdu pic.twitter.com/ty74UpCn7N— Independent Urdu (@indyurdu) August 26, 2026
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