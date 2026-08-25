Εμπορικός πόλεμος Καναδά - ΗΠΑ: Η Οτάβα απαντά με δασμούς έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές
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Εμπορικός πόλεμος Καναδά - ΗΠΑ: Η Οτάβα απαντά με δασμούς έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές

Οι καναδικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα διαμορφώνονται σε 15%, 25% και 50%, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος - Συνολικά τα μέτρα αφορούν περίπου 700 προϊόντα

Εμπορικός πόλεμος Καναδά - ΗΠΑ: Η Οτάβα απαντά με δασμούς έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές
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Την επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων, περίπου 20 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Καναδάς, απαντώντας στις νέες εμπορικές επιβαρύνσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον.

Οι καναδικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα διαμορφώνονται σε 15%, 25% και 50%, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Συνολικά, τα μέτρα αφορούν περίπου 700 προϊόντα που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Οτάβα ανακοίνωσε ότι η απάντησή της θα είναι αντίστοιχη, τόσο ως προς την αξία των προϊόντων που επηρεάζονται όσο και ως προς το ύψος των δασμών.

Παράλληλα, η καναδική κυβέρνηση παρουσίασε πακέτο νέων και ενισχυμένων μέτρων οικονομικής στήριξης ύψους 7,5 δισ. καναδικών δολαρίων για επιχειρήσεις και εργαζομένους που ενδέχεται να επηρεαστούν από την κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης.


Δασμοί 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο

Οι υψηλότεροι δασμοί, ύψους 50%, θα επιβληθούν μεταξύ άλλων σε προϊόντα σημαντικών κλάδων, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα έπιπλα και τα είδη ένδυσης.

Δασμοί 25% προβλέπονται για προϊόντα όπως τυριά, οικιακές συσκευές και ορισμένα θαλασσινά, ενώ στο 15% θα διαμορφωθούν οι επιβαρύνσεις για ηλεκτρονικά είδη και εργαλεία.

Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, η επιλογή των προϊόντων έγινε με στόχο να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνέπειες για τους Καναδούς καταναλωτές και τις εγχώριες επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα την πίεση προς τις ΗΠΑ.


Η απάντηση στους δασμούς του Τραμπ

Η κίνηση της Οτάβα έρχεται μετά την έναρξη ισχύος, το Σάββατο, των νέων αμερικανικών δασμών ύψους 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

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Οι δασμοί επιβλήθηκαν μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών για την αποτροπή των νέων εμπορικών μέτρων.

«Οι ανταποδοτικοί δασμοί μας, δολάριο προς δολάριο και συντελεστής προς συντελεστή, καθώς και ένα πακέτο στήριξης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα προστατεύσουν εργαζομένους, αγρότες, οικογένειες και επιχειρήσεις» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του Καναδά, Φρανσουά-Φιλίπ Σαμπάν.
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