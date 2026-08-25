Εμπορικός πόλεμος Καναδά - ΗΠΑ: Η Οτάβα απαντά με δασμούς έως και 50% στις αμερικανικές εισαγωγές

Οι καναδικοί δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου και θα διαμορφώνονται σε 15%, 25% και 50%, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος - Συνολικά τα μέτρα αφορούν περίπου 700 προϊόντα