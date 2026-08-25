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«Πρώτα οι Κολομβιανοί»: Απέλαση των παράνομων μεταναστών διέταξε ο πρόεδρος Ντε λα Εσπρέγια
«Πρώτα οι Κολομβιανοί»: Απέλαση των παράνομων μεταναστών διέταξε ο πρόεδρος Ντε λα Εσπρέγια
Τις τελευταίες δεκαετίες, η Κολομβία ήταν ο κυριότερος προορισμός των πολιτών της Βενεζουέλας - Υπολογίζεται ότι ζουν περίπου 2,8 εκατ, από τους οποίους 500.000 χωρίς χαρτιά
Ο Κολομβιανός πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε να αρχίσουν εντός της εβδομάδας συντονισμένες επιχειρήσεις των υπηρεσιών μετανάστευσης και της αστυνομίας για την απέλαση των αλλοδαπών χωρίς χαρτιά που βρίσκονται στη χώρα του.
Ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, ανέλαβε την εξουσία στις 7 Αυγούστου με πρόγραμμα πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών και κάθε μορφής παραβατικότητας.
Ωστόσο, αναγκάστηκε να το αναστείλει μετά τον ισχυρό σεισμό τρία 24ωρα αργότερα, που άφησε πίσω πάνω από 300 νεκρούς και κατέστρεψε χιλιάδες ακίνητα στο δυτικό τμήμα της επικράτειας.
Αν και η παράνομη μετανάστευση δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την προεκλογική εκστρατεία του, βίντεο από συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησής του στην Μπαρανκίγια την Κυριακή τον εικονίζει να δίνει εντολή στις Αρχές να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν κατά προτεραιότητα μετανάστες που έχουν διαπράξει παρανομίες.
«Η διαταγή που δόθηκε στις υπηρεσίες μετανάστευσης είναι ξεκάθαρη», δήλωσε από την πόλη της Καραϊβικής που θεωρεί σπίτι του κι όπου έχει εγκαταστήσει έδρα της προεδρίας εναλλακτική προς αυτήν στην Μπογοτά.
«Πρωτίστως, αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα, δευτερευόντως, όσοι δεν είναι νόμιμα στη χώρα πρέπει να απελαθούν», συνέχισε.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η Κολομβία ήταν ο κυριότερος προορισμός των πολιτών της Βενεζουέλας που έφυγαν τη χώρα εξαιτίας της οικονομικής και της πολιτικής κρίσης.
Σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας, τον Ιούνιο του 2025 στην Κολομβία ζούσαν 2,8 εκατομμύρια μετανάστες από τη Βενεζουέλα. Από αυτούς, 527.000 και πλέον δεν είχαν άδειες παραμονής.
Στο παρελθόν ηγέτες της Δεξιάς στην Κολομβία έδειχναν ανοχή στους μετανάστες από τη Βενεζουέλα, επιχειρηματολογώντας πως ήταν θύματα των πολιτικών του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο και του προκατόχου του Ούγο Τσάβες.
Όμως, σε ομιλία του που παρέπεμπε απευθείας στο δόγμα «America First» του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου είναι μέγας θαυμαστής και σύμμαχος, ο Δε λα Εσπριέγια τόνισε πως «δεν αποδέχεται την παράνομη μετανάστευση».
«Πρώτα οι Κολομβιανοί, ύστερα οι Κολομβιανοί κι έπειτα οι Κολομβιανοί, για να καταλάβει όλος ο κόσμος», τόνισε.
«Να απελαθούν! Αυτό είναι προεδρικό (εκτελεστικό) διάταγμα που πρέπει να εφαρμοστεί, από αυτή την εβδομάδα. Δεν αποδέχομαι τους παράνομους μετανάστες, απ’ όπου κι αν ήρθαν», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Είναι πολιτική απόφαση, και τη λαμβάνω. Είναι διοικητική απόφαση, και τη λαμβάνω».
Θέατρο εμφύλιας ένοπλης σύγκρουσης που διαρκεί έξι δεκαετίες και πλέον, η Κολομβία δεν έχει παράδοση υποδοχής μεταναστών. Είναι μάλλον χώρα από την οποία κάτοικοι έφευγαν, εξαιτίας της ανέχειας και της βίας, μετανάστευαν ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ισπανία.
Ο αρχηγός του κράτους, ο οποίος ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, ανέλαβε την εξουσία στις 7 Αυγούστου με πρόγραμμα πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών και κάθε μορφής παραβατικότητας.
Ωστόσο, αναγκάστηκε να το αναστείλει μετά τον ισχυρό σεισμό τρία 24ωρα αργότερα, που άφησε πίσω πάνω από 300 νεκρούς και κατέστρεψε χιλιάδες ακίνητα στο δυτικό τμήμα της επικράτειας.
Αν και η παράνομη μετανάστευση δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την προεκλογική εκστρατεία του, βίντεο από συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησής του στην Μπαρανκίγια την Κυριακή τον εικονίζει να δίνει εντολή στις Αρχές να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν κατά προτεραιότητα μετανάστες που έχουν διαπράξει παρανομίες.
«Η διαταγή που δόθηκε στις υπηρεσίες μετανάστευσης είναι ξεκάθαρη», δήλωσε από την πόλη της Καραϊβικής που θεωρεί σπίτι του κι όπου έχει εγκαταστήσει έδρα της προεδρίας εναλλακτική προς αυτήν στην Μπογοτά.
«Πρωτίστως, αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα, δευτερευόντως, όσοι δεν είναι νόμιμα στη χώρα πρέπει να απελαθούν», συνέχισε.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η Κολομβία ήταν ο κυριότερος προορισμός των πολιτών της Βενεζουέλας που έφυγαν τη χώρα εξαιτίας της οικονομικής και της πολιτικής κρίσης.
Σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας, τον Ιούνιο του 2025 στην Κολομβία ζούσαν 2,8 εκατομμύρια μετανάστες από τη Βενεζουέλα. Από αυτούς, 527.000 και πλέον δεν είχαν άδειες παραμονής.
Στο παρελθόν ηγέτες της Δεξιάς στην Κολομβία έδειχναν ανοχή στους μετανάστες από τη Βενεζουέλα, επιχειρηματολογώντας πως ήταν θύματα των πολιτικών του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο και του προκατόχου του Ούγο Τσάβες.
Όμως, σε ομιλία του που παρέπεμπε απευθείας στο δόγμα «America First» του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου είναι μέγας θαυμαστής και σύμμαχος, ο Δε λα Εσπριέγια τόνισε πως «δεν αποδέχεται την παράνομη μετανάστευση».
«Πρώτα οι Κολομβιανοί, ύστερα οι Κολομβιανοί κι έπειτα οι Κολομβιανοί, για να καταλάβει όλος ο κόσμος», τόνισε.
«Να απελαθούν! Αυτό είναι προεδρικό (εκτελεστικό) διάταγμα που πρέπει να εφαρμοστεί, από αυτή την εβδομάδα. Δεν αποδέχομαι τους παράνομους μετανάστες, απ’ όπου κι αν ήρθαν», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Είναι πολιτική απόφαση, και τη λαμβάνω. Είναι διοικητική απόφαση, και τη λαμβάνω».
Θέατρο εμφύλιας ένοπλης σύγκρουσης που διαρκεί έξι δεκαετίες και πλέον, η Κολομβία δεν έχει παράδοση υποδοχής μεταναστών. Είναι μάλλον χώρα από την οποία κάτοικοι έφευγαν, εξαιτίας της ανέχειας και της βίας, μετανάστευαν ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ισπανία.
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