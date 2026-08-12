Μεσίστιες οι σημαίες στην Κολομβία: Τριήμερο πένθος μετά τον ισοπεδωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Σεισμός

Μεσίστιες οι σημαίες στην Κολομβία: Τριήμερο πένθος μετά τον ισοπεδωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ

Ο καταστροφικός σεισμός σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες - Συνεχίζεται η αναζήτηση επιζώντων 

Μεσίστιες οι σημαίες στην Κολομβία: Τριήμερο πένθος μετά τον ισοπεδωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ
Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος, ως φόρο τιμής στα θύματα του καταστροφικού σεισμού που σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες.

Η εθνική σημαία θα κυματίζει μεσίστια σε δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό, «ως φόρο τιμής σε όλους όσους έχασαν τη ζωή τους», σύμφωνα με το διάταγμα.

Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται αδιάκοπα στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου ο πιο φονικός σεισμός του αιώνα στην Κολομβία, μεγέθους 7,4 βαθμών, ισοπέδωσε ολόκληρα αστικά οικοδομικά τετράγωνα.

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