Ανοίγει και πάλι η αίθουσα που έγινε στόχος κινηματογραφικής ληστείας στο Λούβρο, χωρίς πολύτιμα αντικείμενα η έκθεση
ΚΟΣΜΟΣ
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Ανοίγει και πάλι η αίθουσα που έγινε στόχος κινηματογραφικής ληστείας στο Λούβρο, χωρίς πολύτιμα αντικείμενα η έκθεση

Όσα κοσμήματα γλίτωσαν από τους ληστές θα εκτεθούν αργότερα σε έναν νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης

Ανοίγει και πάλι η αίθουσα που έγινε στόχος κινηματογραφικής ληστείας στο Λούβρο, χωρίς πολύτιμα αντικείμενα η έκθεση
Η αίθουσα του Απόλλωνα στο Μουσείο του Λούβρου ανοίγει και πάλι για το κοινό την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σχεδόν εννέα μήνες μετά την εντυπωσιακή ληστεία που συγκλόνισε τη Γαλλία και τον κόσμο της τέχνης. Ωστόσο, οι επισκέπτες δεν θα αντικρίσουν πλέον τις προθήκες με τα πολύτιμα βασιλικά κοσμήματα που φιλοξενούνταν στον ιστορικό χώρο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του μουσείου, όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που εκτίθεντο στην αίθουσα έχουν απομακρυνθεί. Στόχος είναι ο χώρος να επανέλθει στον αρχικό του χαρακτήρα ως επίσημη αίθουσα τελετών και επίδειξης, όπως είχε σχεδιαστεί τον 17ο αιώνα.


Η κινηματογραφική ληστεία

Στις 19 Οκτωβρίου 2025, ομάδα δραστών εισέβαλε στο Λούβρο χρησιμοποιώντας φορτηγό με ανυψωτικό μηχάνημα και, μέσα σε λίγα λεπτά, άρπαξε οκτώ κοσμήματα της βασιλικής συλλογής της Γαλλίας. Η ληστεία πραγματοποιήθηκε μέρα μεσημέρι, ενώ η αξία των κλοπιμαίων εκτιμήθηκε στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι σήμερα τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί.

Για τα αντικείμενα που διασώθηκαν, η διοίκηση του μουσείου σχεδιάζει τη δημιουργία νέου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου φύλαξης. Πρόκειται για έναν χώρο υψηλής ασφάλειας, χωρίς παράθυρα, ο οποίος θα λειτουργεί ως θησαυροφυλάκιο σε άλλο σημείο του Λούβρου. Το έργο, σύμφωνα με τη διοίκηση, απαιτεί εκτεταμένες παρεμβάσεις, καθώς πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη τοποθεσία και να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση.


Τα κενά ασφαλείας που αποκαλύφθηκαν

Η ληστεία προκάλεσε διεθνή αίσθηση και έφερε στο προσκήνιο σοβαρές αδυναμίες στην ασφάλεια του μεγαλύτερου και πιο δημοφιλούς μουσείου στον κόσμο, το οποίο υποδέχεται περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκαν επιπλέον προβλήματα, μεταξύ των οποίων ζητήματα κυβερνοασφάλειας αλλά και φθορές στις εγκαταστάσεις, όπως διαρροές νερού.

Ήδη από τις αρχές του 2025 είχαν διατυπωθεί ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του μουσείου, με εργαζομένους να κάνουν λόγο για προβλήματα που επηρέαζαν τόσο το προσωπικό όσο και τους επισκέπτες. Η κρίση που ακολούθησε μετά τη ληστεία οδήγησε τελικά σε αλλαγή της διοίκησης, με τον Κριστόφ Λεριμπό να αναλαμβάνει την προεδρία του Λούβρου.

Κλείσιμο
Παράλληλα, κοινοβουλευτική επιτροπή που εξέτασε την ασφάλεια των μουσείων στη Γαλλία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ζητήματα προστασίας του Λούβρου είχαν υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία των συνθηκών που επέτρεψαν τη θεαματική ληστεία.

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