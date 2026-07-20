Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ: «Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

Prime Minister Andy Burnham says he will set out cost of living measures tomorrow.



He adds that later this year he will set out a 'new 10-year plan for Britain.'



Live updates ➡️ https://t.co/1KChTv8UuM



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/G02Wlx0oA8 — Sky News (@SkyNews) July 20, 2026



«Η χώρα δεν έχει ακόμη ανακάμψει από τα λάθη της δεκαετίας του '80»



Θα συνομιλήσει με τον Ζελένσκι και θα επαναλάβει τη στήριξή του προς την Ουκρανία



Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο

🚨 WATCH: Andy Burnham arrives at Buckingham Palace to be appointed Prime Minister of the United Kingdom pic.twitter.com/0N5JeCfeXE — Politics UK (@PolitlcsUK) July 20, 2026

Μεταξύ των βασικών δεσμεύσεών του περιλαμβάνονται η στήριξη των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών, η μείωση των κοινωνικών δαπανών με «δίκαιο και βιώσιμο τρόπο», η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων και η υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας για τις αμυντικές δαπάνες.Στην ομιλία του ο νέος πρωθυπουργός επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η χώρα ακολούθησε «λάθος δρόμους» τη δεκαετία του 1980 και ότι οι συνέπειες εκείνης της περιόδου εξακολουθούν να γίνονται αισθητές μέχρι σήμερα.Υποστήριξε ότι πολλοί πολίτες αισθάνονται πως οι κοινότητές τους παραμένουνκαι δεν έχουν τα μέσα να αλλάξουν την πορεία τους. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η κυβέρνησή του θα επιδιώξει να αλλάξει τον τρόπο άσκησης της πολιτικής, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία και στην επίλυση προβλημάτων αντί για τη στείρα πολιτική αντιπαράθεση.Παράλληλα, δεσμεύθηκε να προχωρήσει σε μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών, μεταφέροντας περισσότερες αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου, στο οποίο βασικά αγαθά και υπηρεσίες θα βρίσκονται υπό ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο ώστε να γίνουν πιο προσιτά στους πολίτες.Ο Μπέρναμ θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντάς του ότι η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο είναιΟ νέος πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Ζελένσκι και ο Τραμπ θα είναι οι «πρώτες κλήσεις» του σήμερα.«Θα καταστήσω απολύτως σαφές αργότερα σήμερα στον πρόεδρο Ζελένσκι ότι, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Θα σταθώ στο πλευρό του 100%, όπως έκανε και ο Κίρ Στάρμερ».Νωρίτερα, ο Μπέρναμ είχε αναλάβει και επισήμως καθήκοντα ως ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού ο βασιλιάς Κάρολος τού ανέθεσε τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.Η διαδικασία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συνάντησης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου ο μονάρχης κάλεσε τον ηγέτη των Εργατικών να σχηματίσει κυβέρνηση, λίγη ώρα μετά την επίσημη παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από το πρωθυπουργικό αξίωμα.Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε επισήμως τον διορισμό του Μπέρναμ ως νέου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο.Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μονάρχης δέχθηκε σε ακρόαση τον Άντι Μπέρναμ και του ανέθεσε τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ο νέος πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόταση του βασιλιά για την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργός και Πρώτος Λόρδος του Θησαυροφυλακίου.Το Παλάτι γνωστοποίησε επίσης ότι στη συνάντηση με τον βασιλιά παρευρέθηκε και η σύντροφος του Άντι Μπέρναμ, Μαρί-Φρανς βαν Χελ.