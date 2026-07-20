Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ: «Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»
ΚΟΣΜΟΣ
Άντι Μπέρναμ Βρετανός πρωθυπουργός Βρετανία

Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ: «Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»

Επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η χώρα ακολούθησε «λάθος δρόμους» τη δεκαετία του 1980 και ότι οι συνέπειες γίνονται αισθητές μέχρι σήμερα - «Ας κάνουμε την αρχή ώστε η Βρετανία να πιστεύει ξανά»

Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ: «Οι πολίτες έχουν μπουχτίσει, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι»
UPD: 66 ΣΧΟΛΙΑ
Στην πρώτη του ομιλία μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας, ο Άντι Μπέρναμ κάλεσε τον πολιτικό κόσμο να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη σοβαρότητα στις νέες προκλήσεις, παραδεχόμενος ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την πολιτική έχει υποχωρήσει.

Ο Μπέρναμ ανέφερε ότι γνωρίζει ότι «οι πολίτες έχουν μπουχτίσει την πολιτική» και δήλωσε ότι οι πολιτικοί οφείλουν να «ανεβάσουν το επίπεδό τους» και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

«Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και θα γίνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή την αρχή ώστε η Βρετανία να πιστεύει ξανά. Τη στιγμή που θα επαναφέρουμε την ελπίδα. Θα παρουσιάσω ένα νέο σχέδιο για τη Βρετανία, ένα δεκαετές σχέδιο» πρόσθεσε.

«Η δουλειά ξεκινά τώρα», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η πρώτη κυβερνητική οδηγία θα αφορά στον «τερματισμό της διαβίωσης στο δρόμο στη χώρα μας». Οι δηλώσεις έγιναν δεκτές με θερμό χειροκρότημα από τους συγκεντρωμένους έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.

«Θα θέσω τη φροντίδα των ανθρώπων στο επίκεντρο κάθε μου πράξης. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και σας ζητώ όλους να συνεργαστείτε μαζί μου. Ας χτίσουμε ένα νέο εθνικό αίσθημα ενότητας, κοινού σκοπού και θετικής διάθεσης. Ας κάνουμε αυτή τη στιγμή την αρχή για να αρχίσει η Βρετανία να πιστεύει ξανά, τη στιγμή που θα επαναφέρουμε την ελπίδα» ανέφερε.

Κλείσιμο

«Από αύριο ανακοινώνουμε παρεμβάσεις για το κόστος ζωής»

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ανακοίνωσε ότι από αύριο η κυβέρνησή του θα παρουσιάσει τα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, με στόχο να προσφέρει άμεση ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Όπως είπε υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική «ανάσα». Όπως ανέφερε, από αύριο θα αρχίσει να παρουσιάζει τις σχετικές πρωτοβουλίες, εξηγώντας παράλληλα και τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν.

Παράλληλα, ο νέος πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι αργότερα μέσα στη χρονιά θα παρουσιάσει ένα δεκαετές σχέδιο για τη Βρετανία, το οποίο θα χαράζει τη στρατηγική της κυβέρνησής του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική.

Μεταξύ των βασικών δεσμεύσεών του περιλαμβάνονται η στήριξη των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών, η μείωση των κοινωνικών δαπανών με «δίκαιο και βιώσιμο τρόπο», η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων και η υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας για τις αμυντικές δαπάνες.


«Η χώρα δεν έχει ακόμη ανακάμψει από τα λάθη της δεκαετίας του '80»

Στην ομιλία του ο νέος πρωθυπουργός επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η χώρα ακολούθησε «λάθος δρόμους» τη δεκαετία του 1980 και ότι οι συνέπειες εκείνης της περιόδου εξακολουθούν να γίνονται αισθητές μέχρι σήμερα.

Υποστήριξε ότι πολλοί πολίτες αισθάνονται πως οι κοινότητές τους παραμένουν σε παρακμή και δεν έχουν τα μέσα να αλλάξουν την πορεία τους. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η κυβέρνησή του θα επιδιώξει να αλλάξει τον τρόπο άσκησης της πολιτικής, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία και στην επίλυση προβλημάτων αντί για τη στείρα πολιτική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, δεσμεύθηκε να προχωρήσει σε μεγαλύτερη αποκέντρωση εξουσιών, μεταφέροντας περισσότερες αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου, στο οποίο βασικά αγαθά και υπηρεσίες θα βρίσκονται υπό ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο ώστε να γίνουν πιο προσιτά στους πολίτες.


Θα συνομιλήσει με τον Ζελένσκι και θα επαναλάβει τη στήριξή του προς την Ουκρανία

Ο Μπέρναμ θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντάς του ότι η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο είναι «ακλόνητη» και «αποφασιστική».

Ο νέος πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Ζελένσκι και ο Τραμπ θα είναι οι «πρώτες κλήσεις» του σήμερα.

«Θα καταστήσω απολύτως σαφές αργότερα σήμερα στον πρόεδρο Ζελένσκι ότι, όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Θα σταθώ στο πλευρό του 100%, όπως έκανε και ο Κίρ Στάρμερ».


Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο

Νωρίτερα, ο Μπέρναμ είχε αναλάβει και επισήμως καθήκοντα ως ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού ο βασιλιάς Κάρολος τού ανέθεσε τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συνάντησης στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου ο μονάρχης κάλεσε τον ηγέτη των Εργατικών να σχηματίσει κυβέρνηση, λίγη ώρα μετά την επίσημη παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από το πρωθυπουργικό αξίωμα.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε επισήμως τον διορισμό του Μπέρναμ ως νέου πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο.

Βίντεο κατά την άφιξη του Μπέρναμ στο Μπάκιγχαμ:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μονάρχης δέχθηκε σε ακρόαση τον Άντι Μπέρναμ και του ανέθεσε τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ο νέος πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόταση του βασιλιά για την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργός και Πρώτος Λόρδος του Θησαυροφυλακίου.

Το Παλάτι γνωστοποίησε επίσης ότι στη συνάντηση με τον βασιλιά παρευρέθηκε και η σύντροφος του Άντι Μπέρναμ, Μαρί-Φρανς βαν Χελ.
UPD: 66 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης