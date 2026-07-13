Financial Times: Το Ντουμπάι σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Η εταιρεία διαχείρισης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζέιρα