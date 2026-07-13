Financial Times: Το Ντουμπάι σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντουμπάι Στενά του Ορμούζ λιμάνι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Financial Times: Το Ντουμπάι σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Η εταιρεία διαχείρισης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζέιρα

Financial Times: Το Ντουμπάι σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ
Η DP World σχεδιάζει να κατασκευάσει νέο λιμάνι και τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από το εμβληματικό λιμάνι Jebel Ali και θα παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times τη Δευτέρα.

Η εταιρεία διαχείρισης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζέιρα (Fujairah), καθώς και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υφιστάμενο λιμάνι του εμιράτου, προσθέτει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση του σχεδίου.

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