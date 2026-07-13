Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Financial Times: Το Ντουμπάι σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ
Financial Times: Το Ντουμπάι σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού για την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ
Η εταιρεία διαχείρισης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζέιρα
Η DP World σχεδιάζει να κατασκευάσει νέο λιμάνι και τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπάι από το εμβληματικό λιμάνι Jebel Ali και θα παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times τη Δευτέρα.
Η εταιρεία διαχείρισης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζέιρα (Fujairah), καθώς και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υφιστάμενο λιμάνι του εμιράτου, προσθέτει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση του σχεδίου.
Η εταιρεία διαχείρισης λιμένων με έδρα το Ντουμπάι βρίσκεται σε συνομιλίες για την ανάπτυξη ενός ολοκαίνουργιου λιμανιού πολλαπλών χρήσεων στην παράκτια περιοχή της Φουτζέιρα (Fujairah), καθώς και ενός νέου τερματικού σταθμού στο υφιστάμενο λιμάνι του εμιράτου, προσθέτει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση του σχεδίου.
FT Exclusive: DP World is planning to build a new port and a container terminal on the United Arab Emirates’ east coast that would reduce Dubai’s dependence on its flagship Jebel Ali hub and bypass the Strait of Hormuz. https://t.co/lF2nUTqlUc pic.twitter.com/piVEq9N0BQ— Financial Times (@FT) July 13, 2026
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