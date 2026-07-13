Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Βίντεο: Ξύλο στις ουρές για βενζίνη στη Ρωσία, οι επιθέσεις της Ουκρανίας πιέζουν τις προμήθειες
Βίντεο: Ξύλο στις ουρές για βενζίνη στη Ρωσία, οι επιθέσεις της Ουκρανίας πιέζουν τις προμήθειες
Η έλλειψη καυσίμων έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών και εξάντληση της υπομονής των Ρώσων
Σκηνές έντασης και άγριοι καβγάδες ξεσπούν σε βενζινάδικα στη Ρωσία, εν μέσω ελλείψεων καυσίμων σε βενζινάδικα, στη «σκιά» των επιθέσεων της Ουκρανίας σε διυλιστήρια και δεξαμενόπλοια της χώρας.
Η έλλειψη καυσίμων έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών και εξάντληση της υπομονής των Ρώσων, σύμφωνα με την Daily Mail. Σε ένα βίντεο, ο οδηγός κουρασμένος από την πολύωρη αναμονή, παρακάμπτει την ουρά, προκαλώντας την αντίδραση ενός άλλου οδηγού που περίμενε ώρες στη σειρά.
Καβγάς ξέσπασε και σε βενζινάδικο στην Νοβοσιμπίρισκ με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια και το πουκάμισο του ενός από τους εμπλεκόμενους να σκίζεται. Ένα άλλο βίντεο δείχνει μια γυναίκα να βιντεοσκοπεί έναν άνδρα έξω από τα αυτοκίνητά τους, ενώ περίμεναν στην ουρά για να βάλουν βενζίνη στην Αστραχάν. Ο άνδρας προσπάθησε να αρπάξει το κινητό της και εκείνη αντέδρασε χτυπώντας τον στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα γυαλιά. Συμπλοκές οδηγών καταγράφηκαν σε βενζινάδικα στην περιφέρεια του Ροστόφ αλλά και της Σαμάρα.
Πετρελαιοφόρα έχουν χτυπηθεί στη θάλασσα του Αζόφ καθώς η Ουκρανία επιδιώκει να διακόψει τις προμήθειες προς την Κριμαία. Ταυτόχρονα ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε συνολικά 349 στρατιωτικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο Μπέλγκοροντ, ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με drone.
Η έλλειψη καυσίμων έχει προκαλέσει αύξηση των τιμών και εξάντληση της υπομονής των Ρώσων, σύμφωνα με την Daily Mail. Σε ένα βίντεο, ο οδηγός κουρασμένος από την πολύωρη αναμονή, παρακάμπτει την ουρά, προκαλώντας την αντίδραση ενός άλλου οδηγού που περίμενε ώρες στη σειρά.
Καβγάς ξέσπασε και σε βενζινάδικο στην Νοβοσιμπίρισκ με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια και το πουκάμισο του ενός από τους εμπλεκόμενους να σκίζεται. Ένα άλλο βίντεο δείχνει μια γυναίκα να βιντεοσκοπεί έναν άνδρα έξω από τα αυτοκίνητά τους, ενώ περίμεναν στην ουρά για να βάλουν βενζίνη στην Αστραχάν. Ο άνδρας προσπάθησε να αρπάξει το κινητό της και εκείνη αντέδρασε χτυπώντας τον στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα γυαλιά. Συμπλοκές οδηγών καταγράφηκαν σε βενζινάδικα στην περιφέρεια του Ροστόφ αλλά και της Σαμάρα.
Η κατάσταση με τα καύσιμα στη Ρωσία δεν φαίνεται πως βαίνει προς εξομάλυνση αφού εχθές η Ουκρανία ανατίναξε ακόμα ένα μεγάλο διυλιστήριο στο Σίζραν, στην περιφέρεια της Σαμάρα. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι έβαλαν φωτιά στο εργοστάσιο της «Rosneft» που προμηθεύει καύσιμα στον ρωσικό στρατό.
Fuel shortages in Russia have become an almost nationwide problem— NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026
Of all Russian regions, only Chukotka and the Jewish Autonomous Region have reportedly avoided the shortage.
However, they account for only about 0.13% of Russia’s population, so they have almost no impact on the… pic.twitter.com/0sFb9o2U7w
Πετρελαιοφόρα έχουν χτυπηθεί στη θάλασσα του Αζόφ καθώς η Ουκρανία επιδιώκει να διακόψει τις προμήθειες προς την Κριμαία. Ταυτόχρονα ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε συνολικά 349 στρατιωτικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο Μπέλγκοροντ, ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση με drone.
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