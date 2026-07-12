Ο Ιρακινός πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα
Ο Ιρακινός πρωθυπουργός θα επισκεφτεί την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα
Αναμένεται να υπογράψει συμφωνίες για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αλί αλ Ζαΐντι θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, επικεφαλής επίσημης αντιπροσωπείας, μετά από μία επίσημη πρόσκληση, δήλωσε ο Χαϊντέρ αλ Αμπουντί, εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης στη διάρκεια μιας σημερινής συνέντευξης Τύπου.
«Οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν θα περιλαμβάνουν αρκετά μνημόνια κατανόησης στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς το Ιράκ προετοιμάζεται για να φέρει πολλές αμερικανικές εταιρίες, που θα ενισχύσουν τη θετική δυναμική για την αύξηση της ικανότητας παραγωγής πετρελαίου», δήλωσε ο αλ Αμπουντί.
«Οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν θα περιλαμβάνουν αρκετά μνημόνια κατανόησης στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς το Ιράκ προετοιμάζεται για να φέρει πολλές αμερικανικές εταιρίες, που θα ενισχύσουν τη θετική δυναμική για την αύξηση της ικανότητας παραγωγής πετρελαίου», δήλωσε ο αλ Αμπουντί.
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