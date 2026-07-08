Μετά τον καύσωνα οι Βρετανοί έρχονται αντιμέτωποι με αύξηση στις επιθέσεις φιδιών, δείτε βίντεο με 39χρονο που πάτησε οχιά

Η φιλοζωική οργάνωση RSPCA δημοσίευσε νέα στοιχεία που δείχνουν ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με φίδια αυξάνονται σημαντικά κατά τους θερμούς μήνες, καθώς τα ερπετά γίνονται πιο δραστήρια

φίδια.



Η φιλοζωική οργάνωση RSPCA δημοσίευσε νέα στοιχεία που δείχνουν ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με φίδια αυξάνονται σημαντικά κατά τους θερμούς μήνες, καθώς τα ερπετά γίνονται πιο δραστήρια.







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Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά το καλοκαίρι «Βλέπουμε σημαντική αύξηση στις αναφορές που αφορούν φίδια, με τους υψηλότερους αριθμούς να καταγράφονται σταθερά κατά τους θερμότερους μήνες», ανέφερε η ανώτερη επιστημονική σύμβουλος της RSPCA, Έβι Μπάτον.



Όπως εξήγησε, τα φίδια γίνονται από τη φύση τους πιο δραστήρια όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, ενώ πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα ικανά στο να δραπετεύουν από τους χώρους όπου φυλάσσονται.



«Καλούμε τους ιδιοκτήτες να αφιερώσουν λίγο χρόνο ώστε να ελέγξουν ότι οι χώροι φιλοξενίας είναι ασφαλείς και κατάλληλοι για το είδος που έχουν. Με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται, εκδίδουμε αυτή την προειδοποίηση για την ασφάλεια των φιδιών», πρόσθεσε.



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Τα κατοικίδια φίδια και ο κίνδυνος διαφυγής Περίπου το ένα πέμπτο των αναφορών αφορούσε φίδια που εντοπίστηκαν ελεύθερα ή περιπλανώμενα, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις σχετίζονταν με τραυματισμένα ζώα, φίδια που είχαν παγιδευτεί, ανάγκη παροχής συμβουλών ή περιστατικά κακοποίησης.



Ένας από τους βασικούς λόγους που τα φίδια δραπετεύουν αυτή την περίοδο είναι ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες τα βγάζουν έξω ώστε να επωφεληθούν από το φυσικό φως του ήλιου.



Αν και αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό για τα ερπετά, οι ειδικοί τονίζουν ότι αν δεν είναι σωστά ασφαλισμένα, μπορούν να ζεσταθούν και να κινηθούν πολύ γρήγορα μέσα σε λίγα λεπτά.



Την ώρα που η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, οι περισσότεροι ανησυχούν για τα εγκαύματα από τον ήλιο, τη δυσκολία στον ύπνο και τη θερμοπληξία. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν και για έναν ακόμη κίνδυνο που γίνεται πιο έντονος όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία: ταΗ φιλοζωική οργάνωση RSPCA δημοσίευσε νέα στοιχεία που δείχνουν ότι τα περιστατικά που σχετίζονται με φίδια αυξάνονται σημαντικά κατά τους θερμούς μήνες, καθώς τα ερπετά γίνονται πιο δραστήρια.Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 1.485 αναφορές που αφορούσαν φίδια, εκ των οποίων οι 905 έγιναν από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Ο αριθμός παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 980 περιστατικά.«Βλέπουμε σημαντική αύξηση στις αναφορές που αφορούν φίδια, με τους υψηλότερους αριθμούς να καταγράφονται σταθερά κατά τους θερμότερους μήνες», ανέφερε η ανώτερη επιστημονική σύμβουλος της RSPCA, Έβι Μπάτον.Όπως εξήγησε, τα φίδια γίνονται από τη φύση τους πιο δραστήρια όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, ενώ πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα ικανά στο να δραπετεύουν από τους χώρους όπου φυλάσσονται.«Καλούμε τους ιδιοκτήτες να αφιερώσουν λίγο χρόνο ώστε να ελέγξουν ότι οι χώροι φιλοξενίας είναι ασφαλείς και κατάλληλοι για το είδος που έχουν. Με τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται, εκδίδουμε αυτή την προειδοποίηση για την ασφάλεια των φιδιών», πρόσθεσε.Σύμφωνα με την οργάνωση, αρκετά από τα περιστατικά αφορούν φίδια που πιστεύεται ότι έχουν ξεφύγει από τους ιδιοκτήτες τους.Περίπου το ένα πέμπτο των αναφορών αφορούσε φίδια που εντοπίστηκαν ελεύθερα ή περιπλανώμενα, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις σχετίζονταν με τραυματισμένα ζώα, φίδια που είχαν παγιδευτεί, ανάγκη παροχής συμβουλών ή περιστατικά κακοποίησης.Ένας από τους βασικούς λόγους που τα φίδια δραπετεύουν αυτή την περίοδο είναι ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες τα βγάζουν έξω ώστε να επωφεληθούν από το φυσικό φως του ήλιου.Αν και αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό για τα ερπετά, οι ειδικοί τονίζουν ότι αν δεν είναι σωστά ασφαλισμένα, μπορούν να ζεσταθούν και να κινηθούν πολύ γρήγορα μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα στοιχεία της RSPCA για το 2025 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναφορές για 124 πύθωνες, 64 βόες, 174 corn snakes και 60 royal pythons, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά με άγρια είδη.



Περισσότερες εμφανίσεις και άγριων φιδιών Η αύξηση των κλήσεων δεν αφορά μόνο τα κατοικίδια φίδια. Η RSPCA λαμβάνει περισσότερες αναφορές και για άγρια φίδια της Βρετανίας, καθώς και αυτά εμφανίζουν μεγαλύτερη δραστηριότητα το καλοκαίρι.



Σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για νερόφιδα ή οχιές, που συχνά αναγνωρίζονται λανθασμένα ως εξωτικά κατοικίδια που έχουν δραπετεύσει.



Η Μπάτον σημείωσε ότι τα εξωτικά κατοικίδια, όπως τα φίδια, συχνά καταλήγουν στη φροντίδα της RSPCA όταν οι ιδιοκτήτες αντιλαμβάνονται ότι η φροντίδα τους είναι πιο απαιτητική από όσο περίμεναν.



«Τα κατοικίδια φίδια εξαρτώνται πλήρως από τους ιδιοκτήτες τους για τη σωστή στέγαση, θέρμανση, φωτισμό και διατροφή, που πρέπει να αναπαράγουν όσο γίνεται καλύτερα το φυσικό τους περιβάλλον», ανέφερε.



«Το πόδι μου έμοιαζε με πόδι ελέφαντα» Η προειδοποίηση έρχεται λίγο μετά την περιπέτεια ενός πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος δαγκώθηκε από τη μοναδική δηλητηριώδη οχιά της Βρετανίας και κατέληξε με σοβαρό πρήξιμο στο πόδι.



Ο 39χρονος Ζακ Μπράουν έκανε paddleboarding με έναν φίλο του στο φυσικό καταφύγιο Cavenham Heath στο Σάφολκ, όταν σταμάτησε για διάλειμμα στην όχθη του ποταμού.



Χωρίς να το αντιληφθεί, πάτησε μια οχιά που βρισκόταν κρυμμένη στο γρασίδι. Μέσα σε δευτερόλεπτα ένιωσε έναν έντονο πόνο στον αστράγαλο και είδε το φίδι στο πόδι του.



Ο ίδιος περιέγραψε τον πόνο ως «άμεσο» και «σαν κάψιμο». Επειδή δεν υπήρχε τρόπος άμεσης αποχώρησης από το σημείο, χρειάστηκε να κάνει κουπί για περίπου δύο ώρες μέχρι να επιστρέψει στο αυτοκίνητο και να πάει στο νοσοκομείο.



Εκεί του χορηγήθηκε αντιοφικός ορός και παρέμεινε για παρακολούθηση. Οι γιατροί ανέφεραν ότι στάθηκε τυχερός, καθώς επρόκειτο για νεαρή οχιά και όχι ενήλικη, της οποίας το δηλητήριο θα μπορούσε να έχει σοβαρότερες συνέπειες.



Ο 39χρονος δήλωσε ότι ο πόνος ήταν «αφόρητος» και πως το πόδι του πρήστηκε τόσο πολύ που, όπως είπε χαρακτηριστικά, έμοιαζε με «πόδι ελέφαντα».