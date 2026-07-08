Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιραν θα συνεχιστούν, εκτιμά ο Μακρόν, o Τραμπ δεν εξέφρασε παράπονα για τους συμμάχους

Μακρόν: Συνεχίζονται οι συνομιλίες με την Τουρκία και την Ιταλία για το αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T - Δεν πιστεύει πως οι ΗΠΑ θα πάρουν το αρκτικό νησί, που είναι έδαφος της Δανίας παρά τις δηλώσεις Τραμπ