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Τουρκία και Βρετανία υπογράφουν αμυντική συμφωνία, στο πρότυπο της ελληνογαλλικής, λέει το Middle East Eye
Τουρκία και Βρετανία υπογράφουν αμυντική συμφωνία, στο πρότυπο της ελληνογαλλικής, λέει το Middle East Eye
Όπως αναφέρει το Middle East Eye, η ελληνογαλλική συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
Η Άγκυρα και το Λονδίνο ετοιμάζονται να προχωρήσουν την Τετάρτη στην υπογραφή διμερούς συμφωνίας για την ασφάλεια και την άμυνα, η οποία, σύμφωνα με πολλές πηγές που επικαλείται το Middle East Eye, προβλέπει σημαντική εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η συμφωνία προβλέπει ότι Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργάζονται στενά σε όλο το φάσμα των αμυντικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η διαχείριση υβριδικών απειλών, καθώς και η κυβερνοασφάλεια.
Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Middle East Eye χαρακτήρισαν τη συμφωνία «ολοκληρωμένη», χωρίς όμως να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος των αμοιβαίων δεσμεύσεων που θα αναλαμβάνουν οι δύο πλευρές.
Η υπογραφή του κειμένου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη συνάντηση που θα έχουν την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.
Πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας ανέφερε ότι αυτή κινείται «στο ίδιο πνεύμα» με τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία το 2021. Όπως επισημαίνει το Middle East Eye, η ελληνογαλλική συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές δεν διευκρίνισαν εάν αντίστοιχη πρόβλεψη περιλαμβάνεται και στη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε η τουρκική κυβέρνηση ούτε η Ντάουνινγκ Στριτ σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, κάτι που αποδίδεται στην ευαίσθητη φύση των διατάξεών της.
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο οι δύο χώρες είχαν υπογράψει Πλαίσιο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με στόχο, όπως είχε ανακοινωθεί, την «ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ και στρατηγικών εταίρων».
Οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Λονδίνου έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μετά την απόφαση της Τουρκίας, τον περασμένο Ιούλιο, να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Eurofighter Typhoon, στο πλαίσιο συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η συμφωνία προβλέπει ότι Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεργάζονται στενά σε όλο το φάσμα των αμυντικών ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η διαχείριση υβριδικών απειλών, καθώς και η κυβερνοασφάλεια.
Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Middle East Eye χαρακτήρισαν τη συμφωνία «ολοκληρωμένη», χωρίς όμως να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εύρος των αμοιβαίων δεσμεύσεων που θα αναλαμβάνουν οι δύο πλευρές.
Η υπογραφή του κειμένου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τη συνάντηση που θα έχουν την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.
Πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας ανέφερε ότι αυτή κινείται «στο ίδιο πνεύμα» με τη διμερή αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Γαλλία το 2021. Όπως επισημαίνει το Middle East Eye, η ελληνογαλλική συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές δεν διευκρίνισαν εάν αντίστοιχη πρόβλεψη περιλαμβάνεται και στη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε η τουρκική κυβέρνηση ούτε η Ντάουνινγκ Στριτ σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, κάτι που αποδίδεται στην ευαίσθητη φύση των διατάξεών της.
Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο οι δύο χώρες είχαν υπογράψει Πλαίσιο Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με στόχο, όπως είχε ανακοινωθεί, την «ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών ως συμμάχων στο ΝΑΤΟ και στρατηγικών εταίρων».
Οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Λονδίνου έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μετά την απόφαση της Τουρκίας, τον περασμένο Ιούλιο, να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Eurofighter Typhoon, στο πλαίσιο συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.
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