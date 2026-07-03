Άγγλος φίλαθλος με τελικό προορισμό το Μουντιάλ, χάθηκε στην πορεία και εντοπίστηκε 10 μέρες μετά στη Βαρκελώνη

Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ απολάμβανε τις ημέρες του στη Βαρκελώνη, παρακολουθώντας τους αγώνες της Αγγλίας στα μπαρ της πόλης όσο η οικογένειά του είχε ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του