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Άγγλος φίλαθλος με τελικό προορισμό το Μουντιάλ, χάθηκε στην πορεία και εντοπίστηκε 10 μέρες μετά στη Βαρκελώνη
Άγγλος φίλαθλος με τελικό προορισμό το Μουντιάλ, χάθηκε στην πορεία και εντοπίστηκε 10 μέρες μετά στη Βαρκελώνη
Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ απολάμβανε τις ημέρες του στη Βαρκελώνη, παρακολουθώντας τους αγώνες της Αγγλίας στα μπαρ της πόλης όσο η οικογένειά του είχε ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του
Ένας Βρετανός φίλαθλος ξεκίνησε να πάει στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εντοπίστηκε μετά από 10 ημέρες στην Ισπανία, χωρίς να έχει ιδέα ότι τον αναζητούσε η οικογένειά του.
Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ επικοινώνησε τελευταία φορά με τους συγγενείς του από τη Βαρκελώνη στις 21 Ιουνίου, μία ημέρα αφότου είχε αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο φανατικός οπαδός της Λιντς Γιουνάιτεντ είχε ως ενδιάμεση στάση τη Βαρκελώνη προτού επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Βοστώνη, όπου η Εθνική Αγγλίας επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Γκάνα.
Ωστόσο, λίγο μετά την άφιξή του στη Βαρκελώνη έχασε το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο ήταν αποθηκευμένα όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του.
«Έχασε το τηλέφωνό του σχεδόν αμέσως μόλις έφτασε στη Βαρκελώνη και δεν γνώριζε απ’ έξω κανέναν από τους αριθμούς τηλεφώνου που ήταν αποθηκευμένοι σε αυτό», δήλωσε ο αδερφός του, Γκάρι, στη The Sun.
Όπως εξήγησε, ο Χιούιτ δεν σκέφτηκε να απευθυνθεί στη βρετανική πρεσβεία, καθώς είχε ακόμη στην κατοχή του το διαβατήριο και τα χρήματά του και πίστευε ότι δεν υπήρχε λόγος να ζητήσει βοήθεια.
Χάνοντας όμως το κινητό του και μην έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο, ήταν «εντελώς ανυποψίαστος» για την τεράστια κινητοποίηση που είχε ξεκινήσει η οικογένειά του προκειμένου να τον εντοπίσει. «Απλώς συνέχισε να απολαμβάνει τις ημέρες του στη Βαρκελώνη, παρακολουθώντας τους αγώνες της Αγγλίας στα μπαρ της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδερφός του.
Η τελευταία ένδειξη που είχαν οι συγγενείς του ήταν φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο Facebook από ένα μπαρ της Βαρκελώνης, πριν χαθούν τα ίχνη του.
Την ίδια ώρα, η βρετανική Υπηρεσία Εξωτερικών και η Interpol ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του, ενώ η οικογένειά του απηύθυνε δημόσια έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να κοινοποιήσουν τις σχετικές αναρτήσεις.
Τελικά, ύστερα από 10 ημέρες, η βρετανική πρεσβεία στην Ισπανία κατάφερε να εντοπίσει το ξενοδοχείο όπου διέμενε, αξιοποιώντας τις κινήσεις της τραπεζικής του κάρτας, και την επόμενη μέρα τον έφερε σε επικοινωνία με την οικογένειά του.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο αδερφός του εξέφρασε την ανακούφιση και τη χαρά της οικογένειας για την ευτυχή κατάληξη της περιπέτειας.
Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ επικοινώνησε τελευταία φορά με τους συγγενείς του από τη Βαρκελώνη στις 21 Ιουνίου, μία ημέρα αφότου είχε αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο φανατικός οπαδός της Λιντς Γιουνάιτεντ είχε ως ενδιάμεση στάση τη Βαρκελώνη προτού επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Βοστώνη, όπου η Εθνική Αγγλίας επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Γκάνα.
Ωστόσο, λίγο μετά την άφιξή του στη Βαρκελώνη έχασε το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο ήταν αποθηκευμένα όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του.
England fan who vanished on his way to the World Cup two weeks ago is FOUND... in a pub in Barcelona https://t.co/cjGDYRMPp2— Daily Mail (@DailyMail) July 2, 2026
«Έχασε το τηλέφωνό του σχεδόν αμέσως μόλις έφτασε στη Βαρκελώνη και δεν γνώριζε απ’ έξω κανέναν από τους αριθμούς τηλεφώνου που ήταν αποθηκευμένοι σε αυτό», δήλωσε ο αδερφός του, Γκάρι, στη The Sun.
Όπως εξήγησε, ο Χιούιτ δεν σκέφτηκε να απευθυνθεί στη βρετανική πρεσβεία, καθώς είχε ακόμη στην κατοχή του το διαβατήριο και τα χρήματά του και πίστευε ότι δεν υπήρχε λόγος να ζητήσει βοήθεια.
Χάνοντας όμως το κινητό του και μην έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο, ήταν «εντελώς ανυποψίαστος» για την τεράστια κινητοποίηση που είχε ξεκινήσει η οικογένειά του προκειμένου να τον εντοπίσει. «Απλώς συνέχισε να απολαμβάνει τις ημέρες του στη Βαρκελώνη, παρακολουθώντας τους αγώνες της Αγγλίας στα μπαρ της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αδερφός του.
Η τελευταία ένδειξη που είχαν οι συγγενείς του ήταν φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο Facebook από ένα μπαρ της Βαρκελώνης, πριν χαθούν τα ίχνη του.
Την ίδια ώρα, η βρετανική Υπηρεσία Εξωτερικών και η Interpol ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του, ενώ η οικογένειά του απηύθυνε δημόσια έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να κοινοποιήσουν τις σχετικές αναρτήσεις.
Τελικά, ύστερα από 10 ημέρες, η βρετανική πρεσβεία στην Ισπανία κατάφερε να εντοπίσει το ξενοδοχείο όπου διέμενε, αξιοποιώντας τις κινήσεις της τραπεζικής του κάρτας, και την επόμενη μέρα τον έφερε σε επικοινωνία με την οικογένειά του.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο αδερφός του εξέφρασε την ανακούφιση και τη χαρά της οικογένειας για την ευτυχή κατάληξη της περιπέτειας.
«Ως οικογένεια, ευχόμασταν αυτή η τρομακτική ιστορία να έχει μια απλή, ίσως και λίγο αμήχανη, αλλά ευτυχισμένη κατάληξη. Και τελικά αυτό ακριβώς συνέβη», έγραψε. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό τι μπορεί να επιτευχθεί όταν οι καλοί άνθρωποι του κόσμου ενώνονται», πρόσθεσε, κάνοντας αναφορά στον ύμνο της αγαπημένης του ομάδας, της Λιντς Γιουνάιτεντ.
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