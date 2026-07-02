Το πιο ακριβό διπλωματικό δώρο στην ιστορία είναι ιπτάμενο φρούριο
ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο ακριβό διπλωματικό δώρο στην ιστορία είναι ιπτάμενο φρούριο

Η πρώτη πτήση του νέου Air Force One, του ειδικά διαμορφωμένου Boeing 747-8 που παραχώρησε το Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις μετακινήσεις του Αμερικανού προέδρου, τράβηξε τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη.

Το πιο ακριβό διπλωματικό δώρο στην ιστορία είναι ιπτάμενο φρούριο
UPD:

Οι εικόνες από το εσωτερικό του αεροσκάφους αποκάλυψαν ένα πραγματικό «ιπτάμενο παλάτι», όμως η πραγματική του αξία δεν βρίσκεται στα πολυτελή σαλόνια, στα ξύλινα διακοσμητικά ή στις χρυσές λεπτομέρειες. Βρίσκεται στα συστήματα ασφαλείας, στις δυνατότητες διοίκησης και στις τεχνολογίες που του επιτρέπουν να λειτουργεί ως κινητό στρατηγείο των Ηνωμένων Πολιτειών ακόμη και στην πιο ακραία πολεμική κρίση.

Το αεροσκάφος είναι ένα Boeing 747-8 Intercontinental VIP, το μεγαλύτερο επιβατικό αεροπλάνο που κατασκευάζει η Boeing. Όταν παραδόθηκε στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ θεωρούνταν ήδη ένα από τα ακριβότερα και πολυτελέστερα ιδιωτικά αεροσκάφη στον κόσμο, με εκτιμώμενη αξία περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τη δωρεά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρασε από εκτεταμένες εργασίες μετατροπής, ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες προεδρικές δυνατότητες και να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό Air Force One μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων προεδρικών αεροσκαφών VC-25B.





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