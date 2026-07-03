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Νεκρή βρέθηκε δημοσιογράφος στο Μεξικό, την είχαν απαγάγει στα μέσα Ιουνίου
Το Μεξικό είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για την άσκηση του επαγγέλματος της δημοσιογραφίας - Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη οκτώ ανθρώπων, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη της δημοτικής αστυνομίας
Οι πραγματογνώμονες συμπέραναν πως η σορός που βρέθηκε μέσα σε ένα σπίτι «ανήκε στη δημοσιογράφο», ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η περιφερειακή εισαγγελία, η οποία απαλλάχθηκε από την έρευνα που εντέλει ανέλαβε η ομοσπονδιακή εισαγγελία μπροστά στα έντονα συναισθήματα που προκάλεσε στην κοινή γνώμη η υπόθεση της απαγωγής.
Δύο κουκουλοφόροι απήγαγαν την Γκουζμάν από το σπίτι της, σύμφωνα με τα πλάνα ενός βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος διάρκειας 35 δευτερολέπτων, το οποίο προβλήθηκε στο Μεξικό.
🚨#ÚLTIMAHORA | Fiscalía confirma hallazgo del cuerpo de la periodista Roxana Guzmán— Político MX (@politicomx) July 3, 2026
La FGE de Veracruz confirmó el hallazgo e identificación científica del cuerpo de la periodista Roxana Guzmán, quien fue privada de su libertad por un comando armado en su domicilio en Nanchital… pic.twitter.com/AsAnUL0C41
Ένας άνδρας ορμάει στην είσοδο της κατοικίας της δημοσιογράφου χτυπώντας την με μια βαριοπούλα, κατόπιν ένας άλλος, που οπλοφορεί, καταφέρνει να την ανοίξει με κλωτσιές. Στη συνέχεια το βίντεο διακόπτεται.
Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη οκτώ ανθρώπων, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών της δημοτικής αστυνομίας που «παρείχαν πόρους, τρόφιμα και μια υλικοτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις της εγκληματικής οργάνωσης», που απήγαγε τη δημοσιογράφο, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Η Βέρακρους είναι μία από τις πολιτείες όπου καταγράφονται τα περισσότερα εγκλήματα σε βάρος δημοσιογράφων. Ένας δημοσιογράφος ελεύθερου ρεπορτάζ, ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές, δολοφονήθηκε τον Ιούνιο μέσα σε ένα ταξί.
🚨Hombres armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz.— Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026
Hasta el momento, se desconoce su paradero.
La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta… pic.twitter.com/A1IyaKMjni
Το θύμα επωφελείτο από μέτρα προστασίας εκ μέρους των τοπικών αρχών καθώς είχε δεχθεί απειλές λόγω του δημοσιογραφικού έργου του.
Η Γκουζμάν είναι η τρίτη κατά σειρά δημοσιογράφος που δολοφονείται στη Βέρακρους το 2026. Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο έπεσε νεκρός από πυρά μέσα σε ένα εστιατόριο.
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