Νεκρή βρέθηκε δημοσιογράφος στο Μεξικό, την είχαν απαγάγει στα μέσα Ιουνίου

Το Μεξικό είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες για την άσκηση του επαγγέλματος της δημοσιογραφίας - Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη οκτώ ανθρώπων, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία, ανάμεσά τους τέσσερα μέλη της δημοτικής αστυνομίας