Μεγάλη άσκηση στην Ταϊβάν: Προσομοιώσεις για κινεζικό αποκλεισμό, ισχυρό σεισμό και εισβολή, βίντεο και φωτογραφίες

Καταφύγιο και ζώνη υποχώρησης

Πόλεμος της πληροφορίας

Το σενάριο, στο οποίο σκοτώθηκαν 12 άτομα, πρόσθεσε ένα επιπλέον επίπεδο πίεσης, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να συνδυάσουν την παροχή βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής, τις διαταραχές στις υποδομές, την αυξανόμενη κοινωνική αναταραχή και τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης σε καιρό πολέμου. Σε μεγάλες οθόνες στο κέντρο ανταπόκρισης της άσκησης προβαλλόταν ένα σύστημα τακτικής χαρτογράφησης και επικοινωνιών που αναπτύχθηκε από τον αμερικανικό στρατό, το οποίο παρείχε στους αξιωματούχους τις θέσεις των εχθρικών στόχων σε πραγματικό χρόνο.Ταυτόχρονα, υπήρχαν δύο πλατφόρμες της κυβέρνησης της Ταϊβάν που χρησιμοποιούσαν, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης ασθενοφόρων και άλλων πόρων, κάτι που υπογράμμιζε ένα βασικό σημείο εστίασης της φετινής άσκησης: τη βαθύτερη ενοποίηση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών φορέων.Οι διοικήσεις των στρατιωτικών εφέδρων συντονίζονταν απευθείας με τις τοπικές κυβερνήσεις, δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, Λιν Φέι-φαν, ο οποίος ⁠επιβλέπει το πρόγραμμα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας. «Το μήνυμα προς τον αντίπαλό μας είναι σαφές:— έναν πόλεμο που ενδέχεται να μην στεφθεί με επιτυχία».Παίρνοντας μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έκαναν τις, μεταξύ άλλων μεταφέροντας τις λειτουργίες των νοσοκομείων υπόγεια πάρκινγκ και ζητώντας από επαγγελματίες χάκερ να επιτεθούν και να υποβάλουν σε δοκιμές αντοχής τα κυβερνητικά δίκτυα και τους ιστότοπους.Ένα σενάριο περιελάμβανε επίθεση κινεζικού drone στο κέντρο ανταπόκρισης, με αποτέλεσμα να παραμείνει άγνωστη η τύχη 75 αξιωματούχων και να αναγκαστούν οι αρχές να ανταποκριθούν με σχέδια ενεργοποίησης ενός εφεδρικού κέντρου επιχειρήσεων., οπότε μπορούμε μόνο να χρησιμοποιήσουμε— όλες οι καταστάσεις θα είναι σοβαρές και επείγουσες», δήλωσε ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στην άσκηση, ζητώντας ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ενώ επεσήμανε πως».Στους αξιωματούχους του Ναντού ανατέθηκε μια σημαντική στρατηγική αποστολή, ένα καταφύγιο για ανθρώπους που διαφεύγουν από άλλες κομητείες και μια ζώνη υποχώρησης για επιχειρήσεις, ενώ τα στρατεύματα της πρώτης γραμμής πολεμούν τις κινεζικές δυνάμεις.Δεκάδες τοπικές κυβερνητικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα συμμετείχαν, επίσης, στις ασκήσεις μέσω ζωντανής μετάδοσης, απαντώντας σε σενάρια και σε γρήγορες ερωτήσεις από τους διοικητές στο κέντρο αντίδρασης.Οι αξιωματούχοι ⁠ερωτήθηκαν με λεπτομερή ακρίβεια σχετικά με την ετοιμότητα των τοπικών μονάδων — από τον αριθμό των ανδρών σε ηλικία στρατολόγησης που θα μπορούσε να κινητοποιήσει η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα σε μια νύχτα έως τον αριθμό των κουτιών βρεφικού γάλακτος που διέθετε επί του παρόντος η κομητεία. Δεν ήταν, ωστόσο, το είδος της καθημερινής εργασίας στην οποία είχαν συνηθίσει οι τοπικοί αξιωματούχοι — από το προσωπικό των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έως τους υπαλλήλους του μητρώου κατοίκων.Καθώς τα σενάρια γίνονταν όλο και πιο ζοφερά, η ατμόσφαιρα στο κέντρο ανταπόκρισης γινόταν όλο και πιο έντονη, με περιστασιακά τεταμένες ανταλλαγές μεταξύ διοικητών και υφισταμένων, ορισμένοι από τους οποίους δυσκολεύονταν να δώσουν απαντήσεις.Η άσκηση εξέτασε και τον τρόπο, με τον οποίο οι τοπικές αρχές θα αντιμετώπιζαν τον. Καθώς το σενάριο εξελισσόταν,. Σε κάποιο σημείο, οι τοπικές τηλεοπτικές εκπομπές παραβιάστηκαν και αντικαταστάθηκαν με προπαγάνδα του Πεκίνου, ενώ στους δρόμους εμφανίστηκαν φυλλάδια με παραπληροφόρηση — αναπαράγοντας ένα σενάριο από την ταϊβανέζικη τηλεοπτική σειρά του 2025 «Zero Day Attack». Οι αξιωματούχοι ανταποκρίθηκαν διοργανώνοντας εικονικές συνεντεύξεις Τύπου, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν να αναγνωρίζουν την παραπληροφόρηση. Ο Λι Ι-γιουάν, ένας 75χρονος δήμαρχος που ηγήθηκε μιας ομάδας αντίδρασης της κοινότητας, δήλωσε ότι η άσκηση τον βοήθησε να μάθει πώς να διακρίνει το αληθινό από το ψεύτικο. «», υπογράμμμισε.Πηγή φωτογραφιών: Reuters