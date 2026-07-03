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Μεγάλη άσκηση στην Ταϊβάν: Προσομοιώσεις για κινεζικό αποκλεισμό, ισχυρό σεισμό και εισβολή, βίντεο και φωτογραφίες
Μεγάλη άσκηση στην Ταϊβάν: Προσομοιώσεις για κινεζικό αποκλεισμό, ισχυρό σεισμό και εισβολή, βίντεο και φωτογραφίες
Η άσκηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του Προέδρου της χώρας, Λάι Τσινγκ-τε, να ενισχύσει την ετοιμότητα της Ταϊπέι, την ώρα που η στρατιωτική πίεση από την Κίνα αυξάνεται - Το σενάριο ένας ακριβός πόλεμος να μην έχει επιτυχία
- Μεγάλη άσκηση ετοιμότητας πραγματοποιήθηκε στην κεντρική Ταϊβάν αυτή την εβδομάδα με προσομοιώσεις σεναρίων για κινέζικο αποκλεισμό, ισχυρό σεισμό, που αξιοποιήθηκε από το Πεκίνο για να σπείρει το χάος, παραβίαση τηλεοπτικών εκπομπών, σαμποτάζ σε υποδομές, μαζική απόσυρση καταθέσεων από τις τράπεζες, κοινωνικές αναταραχές και μια ολοκληρωτική εισβολή από τη γειτονική χώρα.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, αυτή η άσκηση εντάσσεται στην προσπάθεια του Προέδρου της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-Tε, να ενισχύσει την ετοιμότητα της Ταϊπέι, την ώρα που η στρατιωτική πίεση από την Κίνα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Παρουσιάστηκε σε περισσότερους από 370 κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους
Η πρώτη προσομοίωση έγινε για να διαπιστωθεί αν οι αξιωματούχοι στο Ναντού, σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και τις στρατιωτικές υπηρεσίες, θα μπορούσαν να διατηρήσουν τη λειτουργία της ορεινής αυτής κομητείας σε περίπτωση που δέχεται επίθεση.
Taiwan held a major preparedness drill, simulating scenarios including a blockade, a strong earthquake, and a full-scale invasion by China. It is part of President Lai Ching-te's push to boost Taipei's readiness as Chinese military pressure increases https://t.co/0XzvENmqDh pic.twitter.com/EGbz9SFipA— Reuters (@Reuters) July 3, 2026
«Ο εχθρός μας βρίσκεται ακριβώς στο κατώφλι μας»Η Ταϊβάν έχει εντείνει τις λεγόμενες ασκήσεις «ανθεκτικότητας» για να προετοιμάσει τους πολίτες και τους αξιωματούχους για κρίσεις που κυμαίνονται από φυσικές καταστροφές έως πόλεμο, προχωρώντας πέρα από τις προηγούμενες ασκήσεις που συχνά επικρίνονταν ως προδιαγεγραμμένες, θεαματικές και περιορισμένης αξίας. «Ο εχθρός μας βρίσκεται ακριβώς στο κατώφλι μας, ακριβώς απέναντι από το Στενό της Ταϊβάν. Είναι πολύ κοντά», τόνισε ο Τσι Λιέν-τσενγκ, ο υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο που επιβλέπει τη διήμερη άσκηση.
«Αν δεν υπερασπιστείς τη χώρα σου, ποιος άλλος θα σε υπερασπιστεί; Νομίζω ότι ο κόσμος αρχίζει να το καταλαβαίνει αυτό», παραδέχτηκε. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ελλείψεις και ότι οι πόροι ενδέχεται να μην επαρκούν σε περίπτωση πραγματικής καταστροφής. «Αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εδώ για να δούμε πώς διεξάγουν την άσκηση — αν έχουν τη βούληση να αφομοιώσουν αυτές τις έννοιες και να τις εφαρμόσουν στην πράξη».
Η Κίνα ποτέ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία για να θέσει την Ταϊβάν υπό τον έλεγχό της. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ταϊβάν δηλώνει ότι μόνο ο λαός του νησιού μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του. Την Πέμπτη (2/7), καθώς η άσκηση έφτανε στο τέλος της, η Ταϊβάν ανέφερε ότι η Κίνα είχε πραγματοποιήσει μια ακόμη «κοινή περιπολία ετοιμότητας μάχης» γύρω από το νησί με πολεμικά πλοία και τουλάχιστον 22 στρατιωτικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και βομβαρδιστικά H-6 με πυρηνική ικανότητα.
Το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας (αρμόδια υπηρεσία του Πεκίνου για τις σχέσεις με την Ταϊβάν) δήλωσε ότι ο πρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε «εσκεμμένα κλιμακώνει» τις εντάσεις. «Αυτό θα ωθήσει την Ταϊβάν μόνο στην επικίνδυνη κατάσταση του πολέμου και της σύγκρουσης. Είναι, από κάθε άποψη, ένας καταστροφέας της ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών του στενού, ένας δημιουργός κρίσεων στο Στενό της Ταϊβάν και ένας υποκινητής πολέμου», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τζου Φενγκλιάν.
Ένας τόσο ακριβός πόλεμος ενδέχεται να μην έχει επιτυχίαΗ άσκηση ξεκίνησε με μια επτάωρη προσομοίωση πριν προχωρήσει την επόμενη μέρα σε επιτόπιες ασκήσεις, οι οποίες περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός κινεζικού drone που απειλούσε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία σταθμών διανομής τροφίμων.
Το σενάριο σεισμού μεγέθους 6,8 Ρίχτερ, στο οποίο σκοτώθηκαν 12 άτομα, πρόσθεσε ένα επιπλέον επίπεδο πίεσης, αναγκάζοντας τους αξιωματούχους να συνδυάσουν την παροχή βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής, τις διαταραχές στις υποδομές, την αυξανόμενη κοινωνική αναταραχή και τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης σε καιρό πολέμου. Σε μεγάλες οθόνες στο κέντρο ανταπόκρισης της άσκησης προβαλλόταν ένα σύστημα τακτικής χαρτογράφησης και επικοινωνιών που αναπτύχθηκε από τον αμερικανικό στρατό, το οποίο παρείχε στους αξιωματούχους τις θέσεις των εχθρικών στόχων σε πραγματικό χρόνο.
Ταυτόχρονα, υπήρχαν δύο πλατφόρμες της κυβέρνησης της Ταϊβάν που χρησιμοποιούσαν διαδραστικούς χάρτες και εικονίδια για την οπτικοποίηση των κρίσεων που εξελίσσονταν, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης ασθενοφόρων και άλλων πόρων, κάτι που υπογράμμιζε ένα βασικό σημείο εστίασης της φετινής άσκησης: τη βαθύτερη ενοποίηση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών φορέων.
Οι διοικήσεις των στρατιωτικών εφέδρων συντονίζονταν απευθείας με τις τοπικές κυβερνήσεις, δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, Λιν Φέι-φαν, ο οποίος επιβλέπει το πρόγραμμα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας. «Το μήνυμα προς τον αντίπαλό μας είναι σαφές: όταν αντιληφθούν ότι η κοινωνία της Ταϊβάν είναι προετοιμασμένη, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά αν θα ξεκινήσουν έναν τόσο δαπανηρό πόλεμο εναντίον της Ταϊβάν — έναν πόλεμο που ενδέχεται να μην στεφθεί με επιτυχία».
Παίρνοντας μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έκαναν τις δοκιμές πιο ρεαλιστικές για τις ομάδες έκτακτης ανάγκης και τους διαχειριστές υποδομών, μεταξύ άλλων μεταφέροντας τις λειτουργίες των νοσοκομείων υπόγεια πάρκινγκ και ζητώντας από επαγγελματίες χάκερ να επιτεθούν και να υποβάλουν σε δοκιμές αντοχής τα κυβερνητικά δίκτυα και τους ιστότοπους.
Ένα σενάριο περιελάμβανε επίθεση κινεζικού drone στο κέντρο ανταπόκρισης, με αποτέλεσμα να παραμείνει άγνωστη η τύχη 75 αξιωματούχων και να αναγκαστούν οι αρχές να ανταποκριθούν με σχέδια ενεργοποίησης ενός εφεδρικού κέντρου επιχειρήσεων.
«Δεν μπορούμε να τους υποβάλουμε σε πραγματικό πόλεμο, οπότε μπορούμε μόνο να χρησιμοποιήσουμε σενάρια για να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά σκληρός — όλες οι καταστάσεις θα είναι σοβαρές και επείγουσες», δήλωσε ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στην άσκηση, ζητώντας ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ενώ επεσήμανε πως «αν δεν έχετε κάνει αυτές τις προετοιμασίες σε καιρό ειρήνης, δεν θα είστε σε θέση να ανταποκριθείτε».
Δεκάδες τοπικές κυβερνητικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα συμμετείχαν, επίσης, στις ασκήσεις μέσω ζωντανής μετάδοσης, απαντώντας σε σενάρια και σε γρήγορες ερωτήσεις από τους διοικητές στο κέντρο αντίδρασης.
Οι αξιωματούχοι ερωτήθηκαν με λεπτομερή ακρίβεια σχετικά με την ετοιμότητα των τοπικών μονάδων — από τον αριθμό των ανδρών σε ηλικία στρατολόγησης που θα μπορούσε να κινητοποιήσει η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα σε μια νύχτα έως τον αριθμό των κουτιών βρεφικού γάλακτος που διέθετε επί του παρόντος η κομητεία. Δεν ήταν, ωστόσο, το είδος της καθημερινής εργασίας στην οποία είχαν συνηθίσει οι τοπικοί αξιωματούχοι — από το προσωπικό των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έως τους υπαλλήλους του μητρώου κατοίκων.
Η άσκηση εξέτασε και τον τρόπο, με τον οποίο οι τοπικές αρχές θα αντιμετώπιζαν τον πόλεμο της πληροφορίας. Καθώς το σενάριο εξελισσόταν, η κινεζική παραπληροφόρηση και το σαμποτάζ κατέλαβαν το προσκήνιο. Σε κάποιο σημείο, οι τοπικές τηλεοπτικές εκπομπές παραβιάστηκαν και αντικαταστάθηκαν με προπαγάνδα του Πεκίνου, ενώ στους δρόμους εμφανίστηκαν φυλλάδια με παραπληροφόρηση — αναπαράγοντας ένα σενάριο από την ταϊβανέζικη τηλεοπτική σειρά του 2025 «Zero Day Attack». Οι αξιωματούχοι ανταποκρίθηκαν διοργανώνοντας εικονικές συνεντεύξεις Τύπου, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν να αναγνωρίζουν την παραπληροφόρηση. Ο Λι Ι-γιουάν, ένας 75χρονος δήμαρχος που ηγήθηκε μιας ομάδας αντίδρασης της κοινότητας, δήλωσε ότι η άσκηση τον βοήθησε να μάθει πώς να διακρίνει το αληθινό από το ψεύτικο. «Αν η αντίπαλη πλευρά επιτεθεί, σίγουρα θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να διαδώσει ψευδείς πληροφορίες», υπογράμμμισε.
Πηγή φωτογραφιών: Reuters
Ταυτόχρονα, υπήρχαν δύο πλατφόρμες της κυβέρνησης της Ταϊβάν που χρησιμοποιούσαν διαδραστικούς χάρτες και εικονίδια για την οπτικοποίηση των κρίσεων που εξελίσσονταν, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης ασθενοφόρων και άλλων πόρων, κάτι που υπογράμμιζε ένα βασικό σημείο εστίασης της φετινής άσκησης: τη βαθύτερη ενοποίηση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών φορέων.
Οι διοικήσεις των στρατιωτικών εφέδρων συντονίζονταν απευθείας με τις τοπικές κυβερνήσεις, δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, Λιν Φέι-φαν, ο οποίος επιβλέπει το πρόγραμμα ενίσχυσης της ανθεκτικότητας. «Το μήνυμα προς τον αντίπαλό μας είναι σαφές: όταν αντιληφθούν ότι η κοινωνία της Ταϊβάν είναι προετοιμασμένη, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ προσεκτικά αν θα ξεκινήσουν έναν τόσο δαπανηρό πόλεμο εναντίον της Ταϊβάν — έναν πόλεμο που ενδέχεται να μην στεφθεί με επιτυχία».
Παίρνοντας μαθήματα από τους πρόσφατους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έκαναν τις δοκιμές πιο ρεαλιστικές για τις ομάδες έκτακτης ανάγκης και τους διαχειριστές υποδομών, μεταξύ άλλων μεταφέροντας τις λειτουργίες των νοσοκομείων υπόγεια πάρκινγκ και ζητώντας από επαγγελματίες χάκερ να επιτεθούν και να υποβάλουν σε δοκιμές αντοχής τα κυβερνητικά δίκτυα και τους ιστότοπους.
Ένα σενάριο περιελάμβανε επίθεση κινεζικού drone στο κέντρο ανταπόκρισης, με αποτέλεσμα να παραμείνει άγνωστη η τύχη 75 αξιωματούχων και να αναγκαστούν οι αρχές να ανταποκριθούν με σχέδια ενεργοποίησης ενός εφεδρικού κέντρου επιχειρήσεων.
«Δεν μπορούμε να τους υποβάλουμε σε πραγματικό πόλεμο, οπότε μπορούμε μόνο να χρησιμοποιήσουμε σενάρια για να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν ότι ο πόλεμος είναι εξαιρετικά σκληρός — όλες οι καταστάσεις θα είναι σοβαρές και επείγουσες», δήλωσε ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στην άσκηση, ζητώντας ανωνυμία λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ενώ επεσήμανε πως «αν δεν έχετε κάνει αυτές τις προετοιμασίες σε καιρό ειρήνης, δεν θα είστε σε θέση να ανταποκριθείτε».
Καταφύγιο και ζώνη υποχώρησηςΣτους αξιωματούχους του Ναντού ανατέθηκε μια σημαντική στρατηγική αποστολή: να μετατρέψουν τη μοναδική χερσαία κομητεία της Ταϊβάν σε «οπίσθια περιοχή», ένα καταφύγιο για ανθρώπους που διαφεύγουν από άλλες κομητείες και μια ζώνη υποχώρησης για επιχειρήσεις, ενώ τα στρατεύματα της πρώτης γραμμής πολεμούν τις κινεζικές δυνάμεις.
Δεκάδες τοπικές κυβερνητικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα συμμετείχαν, επίσης, στις ασκήσεις μέσω ζωντανής μετάδοσης, απαντώντας σε σενάρια και σε γρήγορες ερωτήσεις από τους διοικητές στο κέντρο αντίδρασης.
Οι αξιωματούχοι ερωτήθηκαν με λεπτομερή ακρίβεια σχετικά με την ετοιμότητα των τοπικών μονάδων — από τον αριθμό των ανδρών σε ηλικία στρατολόγησης που θα μπορούσε να κινητοποιήσει η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα σε μια νύχτα έως τον αριθμό των κουτιών βρεφικού γάλακτος που διέθετε επί του παρόντος η κομητεία. Δεν ήταν, ωστόσο, το είδος της καθημερινής εργασίας στην οποία είχαν συνηθίσει οι τοπικοί αξιωματούχοι — από το προσωπικό των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας έως τους υπαλλήλους του μητρώου κατοίκων.
Πόλεμος της πληροφορίαςΚαθώς τα σενάρια γίνονταν όλο και πιο ζοφερά, η ατμόσφαιρα στο κέντρο ανταπόκρισης γινόταν όλο και πιο έντονη, με περιστασιακά τεταμένες ανταλλαγές μεταξύ διοικητών και υφισταμένων, ορισμένοι από τους οποίους δυσκολεύονταν να δώσουν απαντήσεις.
Η άσκηση εξέτασε και τον τρόπο, με τον οποίο οι τοπικές αρχές θα αντιμετώπιζαν τον πόλεμο της πληροφορίας. Καθώς το σενάριο εξελισσόταν, η κινεζική παραπληροφόρηση και το σαμποτάζ κατέλαβαν το προσκήνιο. Σε κάποιο σημείο, οι τοπικές τηλεοπτικές εκπομπές παραβιάστηκαν και αντικαταστάθηκαν με προπαγάνδα του Πεκίνου, ενώ στους δρόμους εμφανίστηκαν φυλλάδια με παραπληροφόρηση — αναπαράγοντας ένα σενάριο από την ταϊβανέζικη τηλεοπτική σειρά του 2025 «Zero Day Attack». Οι αξιωματούχοι ανταποκρίθηκαν διοργανώνοντας εικονικές συνεντεύξεις Τύπου, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν να αναγνωρίζουν την παραπληροφόρηση. Ο Λι Ι-γιουάν, ένας 75χρονος δήμαρχος που ηγήθηκε μιας ομάδας αντίδρασης της κοινότητας, δήλωσε ότι η άσκηση τον βοήθησε να μάθει πώς να διακρίνει το αληθινό από το ψεύτικο. «Αν η αντίπαλη πλευρά επιτεθεί, σίγουρα θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να διαδώσει ψευδείς πληροφορίες», υπογράμμμισε.
Πηγή φωτογραφιών: Reuters
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