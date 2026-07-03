Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο θέλει να επιστρέψει «για να φέρει σταθερότητα» στη χώρα

«Είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι η παρουσία μου θα διευκολύνει την έναρξη μιας μεταβατικής διαδικασίας. Πολύ περισσότερο, μετά την τραγωδία της 24ης Ιουνίου», είπε η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης πολιτικός