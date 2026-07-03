Πολυετείς καθείρξεις σε δύο Ρουμάνους που μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν Βρετανοϊρανό δημοσιογράφο στο Λονδίνο
ΚΟΣΜΟΣ
Ρουμάνος Βρετανία Επίθεση με μαχαίρι Δημοσιογράφος Λονδίνο Ιράν

Πολυετείς καθείρξεις σε δύο Ρουμάνους που μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν Βρετανοϊρανό δημοσιογράφο στο Λονδίνο

Οι καταδικασθέντες που φέρεται να ενεργούσαν για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης είχαν επιτεθεί και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον Πουρία Ζεραάτι που εργαζόταν για το Iran International, ενώ η Τεχεράνη αρνείται κάθε ανάμιξη

Πολυετείς καθείρξεις σε δύο Ρουμάνους που μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν Βρετανοϊρανό δημοσιογράφο στο Λονδίνο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο Ρουμάνοι, που σύμφωνα με τις βρετανικές εισαγγελικές αρχές ενεργούσαν για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης, καταδικάστηκαν σήμερα σε πολυετή κάθειρξη, για την επίθεση σε βάρος ενός δημοσιογράφου ιρανικής καταγωγής στο Λονδίνο.

Ο Πουριά Ζαρατιφουκολαεΐ, γνωστός ως Πουρία Ζεραάτι, είναι Βρετανός δημοσιογράφος ιρανικής καταγωγής που εργάζεται για το τηλεοπτικό κανάλι Iran International (μεταδίδει ειδήσεις στα φαρσί), μαχαιρώθηκε τρεις φορές στο πόδι, κοντά στο σπίτι του στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, τον Μάρτιο του 2024.

Οι δράστες, Ναντίτο Μπαντέα, 21 ετών και Γκεόργκε Στάνα, 25 ετών, δήλωσαν αθώοι στην κατηγορία τις σκόπιμης πρόκλησης τραύματος, αλλά κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 8 και 12 ετών αντίστοιχα. Στη δίκη τους, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τρεις άνδρες επιτέθηκαν στον Ζεραάτι, ο εργοδότης του οποίου χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία και έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Τεχεράνη.

Ο εισαγγελέας Ντάνκαν Άτκινσον είπε στους ενόρκους ότι η επίθεση διατάχθηκε από ένα τρίτο πρόσωπο που ενεργούσε εκ μέρους του ιρανικού κράτους. Το Ιράν αρνείται κάθε ανάμιξη.


Ο τρίτος άνδρας που εμπλέκεται στην υπόθεση, ο Νταβίντ Αντρέι, συνελήφθη στη Ρουμανία, όμως δεν δικάστηκε στη Βρετανία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης