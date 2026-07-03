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Πολυετείς καθείρξεις σε δύο Ρουμάνους που μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν Βρετανοϊρανό δημοσιογράφο στο Λονδίνο
Πολυετείς καθείρξεις σε δύο Ρουμάνους που μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν Βρετανοϊρανό δημοσιογράφο στο Λονδίνο
Οι καταδικασθέντες που φέρεται να ενεργούσαν για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης είχαν επιτεθεί και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον Πουρία Ζεραάτι που εργαζόταν για το Iran International, ενώ η Τεχεράνη αρνείται κάθε ανάμιξη
Δύο Ρουμάνοι, που σύμφωνα με τις βρετανικές εισαγγελικές αρχές ενεργούσαν για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης, καταδικάστηκαν σήμερα σε πολυετή κάθειρξη, για την επίθεση σε βάρος ενός δημοσιογράφου ιρανικής καταγωγής στο Λονδίνο.
Ο Πουριά Ζαρατιφουκολαεΐ, γνωστός ως Πουρία Ζεραάτι, είναι Βρετανός δημοσιογράφος ιρανικής καταγωγής που εργάζεται για το τηλεοπτικό κανάλι Iran International (μεταδίδει ειδήσεις στα φαρσί), μαχαιρώθηκε τρεις φορές στο πόδι, κοντά στο σπίτι του στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, τον Μάρτιο του 2024.
Οι δράστες, Ναντίτο Μπαντέα, 21 ετών και Γκεόργκε Στάνα, 25 ετών, δήλωσαν αθώοι στην κατηγορία τις σκόπιμης πρόκλησης τραύματος, αλλά κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 8 και 12 ετών αντίστοιχα. Στη δίκη τους, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τρεις άνδρες επιτέθηκαν στον Ζεραάτι, ο εργοδότης του οποίου χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία και έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Τεχεράνη.
Ο τρίτος άνδρας που εμπλέκεται στην υπόθεση, ο Νταβίντ Αντρέι, συνελήφθη στη Ρουμανία, όμως δεν δικάστηκε στη Βρετανία.
Ο Πουριά Ζαρατιφουκολαεΐ, γνωστός ως Πουρία Ζεραάτι, είναι Βρετανός δημοσιογράφος ιρανικής καταγωγής που εργάζεται για το τηλεοπτικό κανάλι Iran International (μεταδίδει ειδήσεις στα φαρσί), μαχαιρώθηκε τρεις φορές στο πόδι, κοντά στο σπίτι του στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, τον Μάρτιο του 2024.
Οι δράστες, Ναντίτο Μπαντέα, 21 ετών και Γκεόργκε Στάνα, 25 ετών, δήλωσαν αθώοι στην κατηγορία τις σκόπιμης πρόκλησης τραύματος, αλλά κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 8 και 12 ετών αντίστοιχα. Στη δίκη τους, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τρεις άνδρες επιτέθηκαν στον Ζεραάτι, ο εργοδότης του οποίου χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία και έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Τεχεράνη.
Ο εισαγγελέας Ντάνκαν Άτκινσον είπε στους ενόρκους ότι η επίθεση διατάχθηκε από ένα τρίτο πρόσωπο που ενεργούσε εκ μέρους του ιρανικού κράτους. Το Ιράν αρνείται κάθε ανάμιξη.
BREAKING: Two men recruited by Iran jailed for stabbing Iranian TV presenter, Pouria Zeraati, on London streethttps://t.co/TiivKvH6U2— Sky News (@SkyNews) July 3, 2026
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233, and YouTube pic.twitter.com/dq9Lu9R8nb
LONDON — A UK court has jailed two Romanian hitmen, Nandito Badea (8 years) and George Stana (12 years), for the 2024 stabbing of dissident Iran International journalist Pouria Zeraati. The prosecution proved the men acted as criminal "proxies" for the Iranian regime, conducting… pic.twitter.com/nWJSXRV4Fv— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) July 3, 2026
Ο τρίτος άνδρας που εμπλέκεται στην υπόθεση, ο Νταβίντ Αντρέι, συνελήφθη στη Ρουμανία, όμως δεν δικάστηκε στη Βρετανία.
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