Πολυετείς καθείρξεις σε δύο Ρουμάνους που μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν Βρετανοϊρανό δημοσιογράφο στο Λονδίνο

Οι καταδικασθέντες που φέρεται να ενεργούσαν για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης είχαν επιτεθεί και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον Πουρία Ζεραάτι που εργαζόταν για το Iran International, ενώ η Τεχεράνη αρνείται κάθε ανάμιξη