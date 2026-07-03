Επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στον Χακάν Φιντάν: Εμετικές οι δηλώσεις του για το Ισραήλ, αποτελούν σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία

Σε ανάρτησή του ο Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε εμετικές τις δηλώσεις του Τούρκου ομόλογού του, ότι το Ισραήλ είναι ένα βάρος για την ανθρωπότητα και είπε ότι συνιστούν σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία