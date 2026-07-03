Επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στον Χακάν Φιντάν: Εμετικές οι δηλώσεις του για το Ισραήλ, αποτελούν σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία
ΚΟΣΜΟΣ
Γκίντεον Σάαρ Χακάν Φιντάν Ισραήλ Τουρκία Γενοκτονία

Επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στον Χακάν Φιντάν: Εμετικές οι δηλώσεις του για το Ισραήλ, αποτελούν σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία

Σε ανάρτησή του ο Γκίντεον Σάαρ χαρακτήρισε εμετικές τις δηλώσεις του Τούρκου ομόλογού του, ότι το Ισραήλ είναι ένα βάρος για την ανθρωπότητα και είπε ότι συνιστούν σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία

Επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στον Χακάν Φιντάν: Εμετικές οι δηλώσεις του για το Ισραήλ, αποτελούν σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία
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Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, κατηγόρησε τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, για δηλώσεις του που κάνουν λόγο για απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού, καθώς και για υποκίνηση σε γενοκτονία, σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Ο Σάαρ ανήρτησε ένα βίντεο στο X αργά χθες με αγγλική μετάφραση μιας συνέντευξης που έδωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ στο CNN Türk, στην οποία ο Φιντάν δήλωσε ότι η πολιτική και η νοοτροπία του Ισραήλ έχουν «γίνει ένα βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει».

Σύμφωνα με τη μετάφραση, ο Φιντάν περιέγραψε επίσης το Ισραήλ ως ένα από τα «κοινά προβλήματα της ανθρωπότητας» και ζήτησε να ασκηθεί διεθνής πίεση κατά του Ισραήλ.

Δείτε βίντεο


Στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τις δηλώσεις αυτές «εμετικές» και είπε ότι «συνιστούν σαφή υποκίνηση σε γενοκτονία».

«Η απανθρωποποίηση του εβραϊκού λαού και η απεικόνισή του ως "δυσβάστακτου βάρους" είναι η κλασική γλώσσα των μεγαλύτερων τυράννων της Ιστορίας», έγραψε ο Σάαρ.

Κάλεσε τον «πεφωτισμένο κόσμο» και τους συμμάχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ να «καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την ρητή έκκληση για την καταστροφή του Ισραήλ».


Οι δηλώσεις Φιντάν προκλήθηκαν από την επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ, έναν χαρακτηρισμό που ιστορικά αρνείται η Τουρκία.

Η τουρκική κυβέρνηση χαρακτήρισε την αναγνώριση αυτή από το Ισραήλ ως πολιτική πράξη αντιποίνων και τακτική αντιπερισπασμού.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ επιχειρεί να «καλύψει τα δικά του εγκλήματα» και να σπιλώσει την Τουρκία με συκοφαντίες, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
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