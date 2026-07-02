Μεγάλη πυρκαγιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί, δεκάδες τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Πυρκαγιά Νοσοκομείο

Μεγάλη πυρκαγιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί, δεκάδες τραυματίες

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς και γρήγορα εξαπλώθηκε

Μεγάλη πυρκαγιά σε νοσοκομείο στη Γερμανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί, δεκάδες τραυματίες
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Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Λούντβιγκσλουστ, στη βόρεια Γερμανία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μια εκπρόσωπος των αρχών διευκρίνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι τα δυο θύματα ήταν ασθενείς.

Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από τριάντα τραυματίες, πάντως η εκπρόσωπος καθησύχασε, διαβεβαιώνοντας πως δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση κανένας από αυτούς.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο.



Η οροφή άρχισε να φλέγεται από τις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:28 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη δομή υγείας.

Κατά τον ιστότοπο του νοσοκομείου, διαθέτει συνολικά 160 κλίνες. Είναι το μοναδικό στην πόλη.

Κλείσιμο
Φλόγες και καπνός υψώνονταν ακόμη από το πενταώροφο κτίριο το πρωί. Έξω από αυτό, ασθενείς, κάποιοι τυλιγμένοι με κουβέρτες, ήταν καθισμένοι στο γρασίδι μπροστά στο νοσοκομείο. Ορισμένοι περίμεναν σε αναπηρικά αμαξίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Φωτογραφία αρχείου
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