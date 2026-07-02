Δείτε βίντεο: Τσακώθηκαν στη μέση του δρόμου στη Σκωτία, την πάτησε με το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε
ΚΟΣΜΟΣ
Σκωτία Απόπειρα δολοφονίας Παράσυρση Παράσυρση πεζού

Δείτε βίντεο: Τσακώθηκαν στη μέση του δρόμου στη Σκωτία, την πάτησε με το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού

Δείτε βίντεο: Τσακώθηκαν στη μέση του δρόμου στη Σκωτία, την πάτησε με το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε
17 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν την Τρίτη (30/6) στην περιοχή Ρένφριουσαιρ στη Σκωτία, όταν ένας οδηγός παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του μία 49χρονη, σε ένα περιστατικό που η αστυνομία αντιμετωπίζει ως απόπειρα δολοφονίας.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 15:45 τοπική ώρα στην οδό Clippens Road, έξω από νηπιαγωγείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που ένα λευκό IX ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και χτυπά τη γυναίκα, η οποία λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα περπατούσε μαζί με μία φίλη της.

Βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης

Shocking moment woman is mowed down by driver in horror murder bid in Scots town


Ο καβγάς

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στη γυναίκα και τον οδηγό.

Αφού ο άνδρας επιβιβάστηκε στο όχημα, οι δύο γυναίκες άρχισαν να απομακρύνονται. Τη στιγμή εκείνη, ο οδηγός κινήθηκε με ταχύτητα προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τη 49χρονη, πριν τραπεί σε φυγή εγκαταλείποντάς την τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

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Σε βίντεο που κατέγραψε περαστικός, ακούγεται η φωνή ενός μάρτυρα να προειδοποιεί: «Θα τη χτυπήσει με το αυτοκίνητο», λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η γυναίκα στάθηκε τυχερή, καθώς το σημείο όπου χτυπήθηκε βρίσκεται δίπλα σε περίφραξη και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να συνθλιβεί. «Θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε χάσει τη ζωή της», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Η 49χρονη διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Queen Elizabeth» της Γλασκώβης, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις αρχές, στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις μαρτύρων και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταγραφικά οχημάτων.
17 ΣΧΟΛΙΑ

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