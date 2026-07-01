Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, Τσουνάμι ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια στη Βενεζουέλα

🇻🇪🥺| ¡GRACIAS, JORGE Y TSUNAMI! Muchas gracias por toda su entrega. De verdad que hoy más que nunca debemos estar unidos.



Unos héroes que llenan a Venezuela de fuerza, paz y serenidad. pic.twitter.com/EKs2Rxp0PR — Libre Oposición (@Libre_Oposicion) June 30, 2026

Η αξιοθαύμαστη ενέργεια, η νοημοσύνη και η ευκινησία του σύντομα τράβηξαν την προσοχή του ειδικού στις διασώσεις, Χόρχε Μπινς, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων για Καταστροφές «K-SAR ECID». Εκεί, ο Τσουνάμι εκπαιδεύτηκε εντατικά για πολλά χρόνια και εξειδικεύτηκε στον εντοπισμό ατόμων που έχουν παγιδευτεί κάτω από κατεστραμμένα κτίρια.Οι σκύλοι αναζήτησης και διάσωσης μπορούν να αναγνωρίσουν τη μυρωδιά ενός ατόμου ακόμη και όταν αυτό είναι θαμμένο έως και 10 μέτρα κάτω από τα ερείπια. Τα ζώα εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας παιχνίδια στα οποία έχει αποτυπωθεί η μυρωδιά ενός ανθρώπου και, όταν εντοπίζουν κάποιον, ο εκπαιδευτής τους δίνει το παιχνίδι ως ανταμοιβή.