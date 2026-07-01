Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, Τσουνάμι ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια στη Βενεζουέλα
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Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, Τσουνάμι ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια στη Βενεζουέλα

Χρησιμοποιεί την εξαιρετική του όσφρηση για να βοηθήσει τους διασώστες να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες μέσα στα ερείπια από τα κτίρια που κατέρρευσαν - Ο τετράποδος ήρωας έχει μετατραπεί σε διασημότητα στη χώρα

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, Τσουνάμι ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια στη Βενεζουέλα
Εδώ και μία εβδομάδα διασώστες και σωστικά συνεργεία καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εντοπίσουν κάποιον από τους 50.000 που αγνοούνται μετά τους δύο φονικούς σεισμούς έντασης 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουλίου. Ωστόσο, ένας από τους διασώστες που έχει ξεχωρίσει και έχει συγκινήσει εκατομμύρια πολίτες στον κόσμο είναι ο τετράποδος Τσουνάμι

Πρόκειται για έναν 8χρονο σκύλο ράτσας Μπόρντερ Κόλεϊ, ο οποίος έχει συμβάλει στη διάσωση 13 ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. Με την καλή του όσφρηση κατάφερε να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία τους και στη συνέχεια τα σωστικά συνεργεία έσκαψαν προσεκτικά και τους απεγκλώβισαν. Μεταξύ των διασωθέντων ήταν και μία 60χρονη, η οποία ήταν παγιδευμένη κάτω από κατεστραμμένα κτίρια για περίπου έξι ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, έχει συνδράμει καθοριστικά και σε άλλες φυσικές καταστροφές, όπως σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία, καθώς και σε αποστολές διάσωσης μετά από πλημμύρισε και κατολισθήσεις σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα.

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, Τσουνάμι ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια στη Βενεζουέλα

Ανήκει στη μονάδα διάσωσης σκύλων «K-SAR ECID» (Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων για Καταστροφές) και βρίσκεται πάντα στο πλευρό του εκπαιδευτή του, του Χόρχε Μπινς. Χρησιμοποιεί την εξαιρετική του όσφρηση για να βοηθήσει τους διασώστες να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες μέσα στα ερείπια από τα κτίρια που κατέρρευσαν. Οι προσπάθειές του έχουν αναγνωριστεί από πολίτες σε όλο τον κόσμο, ομάδες διάσωσης και διεθνείς παρατηρητές, οι οποίοι θαυμάζουν και επαινούν το έργο του. Μάλιστα, ένας άνδρας έκανε μία τοιχογραφία με τον Τσουνάμι για να τιμήσει την ηρωική του δράση.

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Ωστόσο, αυτή η αποστολή ήταν η τελευταία του Τσουνάμι πριν αποσυρθεί. Εξετάστηκε από τον κτηνίατρο Aníbal Hurtado, ο οποίος υποστήριξε ότι ο σκύλος είχε υποστεί σοβαρή σωματική εξάντληση. Αφού έλαβε ιατρική φροντίδα και ενδοφλέβια έγχυση, διαπιστώθηκε ότι ο Tsunami βρισκόταν σε καλή κατάσταση υγείας.

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωα διασώστη

Ωστόσο, η ζωή του Τσουνάμι δεν ήταν πάντα έτσι. Όταν ακόμα ήταν κουτάβι, βρέθηκε να περιπλανιέται στους δρόμους του Καράκας εγκαταλελειμμένος, κακοποιημένος και σοβαρά υποσιτισμένος. Η ζωή του άλλαξε αφού διασώθηκε από την Ανίτα Βιδάλ, η οποία αναγνώρισε ότι του άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία.

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, Τσουνάμι ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια στη Βενεζουέλα

Η αξιοθαύμαστη ενέργεια, η νοημοσύνη και η ευκινησία του σύντομα τράβηξαν την προσοχή του ειδικού στις διασώσεις, Χόρχε Μπινς, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων για Καταστροφές «K-SAR ECID». Εκεί, ο Τσουνάμι εκπαιδεύτηκε εντατικά για πολλά χρόνια και εξειδικεύτηκε στον εντοπισμό ατόμων που έχουν παγιδευτεί κάτω από κατεστραμμένα κτίρια.

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, Τσουνάμι ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια στη Βενεζουέλα


Οι σκύλοι αναζήτησης και διάσωσης μπορούν να αναγνωρίσουν τη μυρωδιά ενός ατόμου ακόμη και όταν αυτό είναι θαμμένο έως και 10 μέτρα κάτω από τα ερείπια. Τα ζώα εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας παιχνίδια στα οποία έχει αποτυπωθεί η μυρωδιά ενός ανθρώπου και, όταν εντοπίζουν κάποιον, ο εκπαιδευτής τους δίνει το παιχνίδι ως ανταμοιβή.

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