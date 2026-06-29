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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατ. δολαρίων στη Βενεζουέλα
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατ. δολαρίων στη Βενεζουέλα
Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη εκεί και αναζητούν με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους εγκλωβισμένους στα ερείπια
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παρασχεθεί βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, ποσό διπλάσιο από αυτό που προβλεπόταν αρχικά για να στηριχθεί η χώρα μετά τους δίδυμους, φονικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.
«Οι πόροι αυτοί θα επιτρέψουν να παρασχεθούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επισιτιστική βοήθεια, νερό, καταφύγια και επιμελητειακή υποστήριξη» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.
Τα χρήματα θα δοθούν μέσω διαφόρων οργανώσεων, όπως είναι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και άλλες.
Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη στη Βενεζουέλα –πρόκειται κυρίως για τρεις μονάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια.
Από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών κατέρρευσαν εκατοντάδες κτίρια, υπέστη ζημιές το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι, με βάση τον πιο πρόσφατο, αλλά όχι οριστικό, απολογισμό.
«Οι πόροι αυτοί θα επιτρέψουν να παρασχεθούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επισιτιστική βοήθεια, νερό, καταφύγια και επιμελητειακή υποστήριξη» ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.
Τα χρήματα θα δοθούν μέσω διαφόρων οργανώσεων, όπως είναι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και άλλες.
US Boosts Venezuela Earthquake Aid To $300 Million As 50,000 Remain Missing https://t.co/Mf7DbwUc9g— zerohedge (@zerohedge) June 29, 2026
Εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη στη Βενεζουέλα –πρόκειται κυρίως για τρεις μονάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια.
Από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 βαθμών κατέρρευσαν εκατοντάδες κτίρια, υπέστη ζημιές το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας και σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι, με βάση τον πιο πρόσφατο, αλλά όχι οριστικό, απολογισμό.
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