Γυναίκα στον Καναδά ήρθε αντιμέτωπη με αρκούδα ενώ είχε βγει βόλτα με τον σκύλο της, δείτε βίντεο με την αντίδρασή της
ΚΟΣΜΟΣ
Καναδάς Αρκούδα Σκύλος

Γυναίκα στον Καναδά ήρθε αντιμέτωπη με αρκούδα ενώ είχε βγει βόλτα με τον σκύλο της, δείτε βίντεο με την αντίδρασή της

Για σχεδόν δύο λεπτά, η αρκούδα πλησίαζε απειλητικά και στη συνέχεια απομακρυνόταν, σηκωνόταν επανειλημμένα στα πίσω πόδια της, ενώ η γυναίκα συνέχιζε να της φωνάζει να φύγει

Γυναίκα στον Καναδά ήρθε αντιμέτωπη με αρκούδα ενώ είχε βγει βόλτα με τον σκύλο της, δείτε βίντεο με την αντίδρασή της
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Μία... απρόσμενη συνάντηση γυναίκα στον Καναδά, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια μεγάλη αρκούδα ενώ έκανε πρωινή βόλτα με τον σκύλο της σε δασική περιοχή. Το περιστατικό καταγράφηκε από το κινητό της τηλέφωνο και το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει επανειλημμένα «Όχι! Φύγε!» και να προσπαθεί με δυνατές φωνές να τρομάξει την αρκούδα. Παρά τις προσπάθειές της, το ζώο συνέχισε να την ακολουθεί κατά μήκος του δρόμου, σύμφωνα με το Fox News.

Αρχικά η αρκούδα κινούνταν αργά προς το μέρος της, όμως λίγο αργότερα έκανε συνεχείς κινήσεις προς το μέρος της και η γυναίκα υποχωρούσε βήμα-βήμα χωρίς να της γυρίζει την πλάτη.

Δείτε βίντεο:

Woman has terrifying encounter with a grizzly bear while walking her dog in Alberta


Για σχεδόν δύο λεπτά, η αρκούδα πλησίαζε απειλητικά και στη συνέχεια απομακρυνόταν, σηκωνόταν επανειλημμένα στα πίσω πόδια της, αποκαλύπτοντας το επιβλητικό της μέγεθος, ενώ η γυναίκα συνέχιζε να της φωνάζει να φύγει.

Τελικά κατάφερε να αποσπάσει την προσοχή του ζώου πετώντας, σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο, το μπουκάλι με το νερό της. Η αρκούδα στράφηκε προς το αντικείμενο για να το εξετάσει και η γυναίκα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να απομακρυνθεί τρέχοντας μαζί με τον σκύλο της.
17 ΣΧΟΛΙΑ

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