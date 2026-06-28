Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους, εκπαιδευτές αλεξιπτώτου και νοσηλευτές που θα έκαναν άλμα για πρώτη φορά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, θύματα είναι πέντε εκπαιδευτές αλεξιπτωτισμού, πέντε μαθητές και ο έμπειρος πιλότος του αεροσκάφους