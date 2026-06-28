Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους, εκπαιδευτές αλεξιπτώτου και νοσηλευτές που θα έκαναν άλμα για πρώτη φορά
Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί σε συντριβή αεροσκάφους, εκπαιδευτές αλεξιπτώτου και νοσηλευτές που θα έκαναν άλμα για πρώτη φορά
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, θύματα είναι πέντε εκπαιδευτές αλεξιπτωτισμού, πέντε μαθητές και ο έμπειρος πιλότος του αεροσκάφους
Τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί στη Γαλλία, όπου αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για πτήσεις αλεξιπτωτισμού συνετρίβη, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να ανέρχεται σε 11 νεκρούς.
Τον αριθμό των θυμάτων επιβεβαίωσε ο νομάρχης της Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πέντε εκπαιδευτές αλεξιπτωτισμού, πέντε μαθητές και ο έμπειρος πιλότος του αεροσκάφους. Παράλληλα, τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τρία άτομα επιχείρησαν να πηδήξουν από το αεροπλάνο πριν αυτό συντριβεί.
Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν ένα Pilatus με γερμανική νηολόγηση, τύπος που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για άλματα με αλεξίπτωτο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε πτήση γνωριμίας με το άθλημα της αλεξιπτωτισμού.
Ωστόσο, ο νομάρχης της Meurthe-et-Moselle δεν επιβεβαίωσε επίσημα ότι τα θύματα ήταν νοσηλευτές.
Στην περιοχή βρίσκεται ο νομάρχης, ενώ αναμένεται να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας αναμένεται να μεταβεί στο σημείο της τραγωδίας.
Τον αριθμό των θυμάτων επιβεβαίωσε ο νομάρχης της Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πέντε εκπαιδευτές αλεξιπτωτισμού, πέντε μαθητές και ο έμπειρος πιλότος του αεροσκάφους. Παράλληλα, τα γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τρία άτομα επιχείρησαν να πηδήξουν από το αεροπλάνο πριν αυτό συντριβεί.
JUST IN: 11 killed after plane crashes in Tomblaine, France.#Tomblaine #France #Crash #LiveVideo #FrancePlaneCrash #Breaking #Alert #Rescue #CivilianAircraft pic.twitter.com/WUfOEzRZEN— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) June 28, 2026
Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν ένα Pilatus με γερμανική νηολόγηση, τύπος που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για άλματα με αλεξίπτωτο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα ατόμων που συμμετείχαν σε πτήση γνωριμίας με το άθλημα της αλεξιπτωτισμού.
Αναφορές ότι τα θύματα ήταν νοσηλευτές από τη ΝανσίΣτο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Τάγματος Ελεύθερων Επαγγελματιών Νοσηλευτών της περιοχής 54, Thierry Pechey. Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, τα θύματα ενδέχεται να ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες νοσηλευτές από τη Νανσί, οι οποίοι συμμετείχαν σε πτήση γνωριμίας με άλμα αλεξιπτώτου.
Ωστόσο, ο νομάρχης της Meurthe-et-Moselle δεν επιβεβαίωσε επίσημα ότι τα θύματα ήταν νοσηλευτές.
Στην περιοχή βρίσκεται ο νομάρχης, ενώ αναμένεται να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας αναμένεται να μεταβεί στο σημείο της τραγωδίας.
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