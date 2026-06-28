Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco
ΚΟΣΜΟΣ
Συντριβή ελικοπτέρου Σαουδική Αραβία Aramco

Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες - Δεν υπάρχουν ενδείξεις για εχθρική ενέργεια - Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 το πρωί

Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από τη συντριβή ελικοπτέρου του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco
Ένα ελικόπτερο που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό της Σαουδικής Αραβίας Aramco συνετρίβη σήμερα στο Ρας Τανούρα στις ανατολικές ακτές της χώρας στον Κόλπο, δυτικά των Στενών του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 Σαουδάραβες, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, προσθέτοντας πως τα αίτια της πτώσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Η Aramco επανέλαβε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα στον Κόλπο, αφού είχαν διακοπεί για σχεδόν τέσσερις μήνες.

«Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν μια πλήρη έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια της συντριβής», πρόσθεσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η Aramco δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6 το πρωί τοπική ώρα, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Το Ριάντ δεν έχει δώσει καμία ένδειξη που να υποδηλώνει μια εχθρική ενέργεια, την ώρα που νέες ανταλλαγές πληγμάτων λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στον Κόλπο από την Πέμπτη.

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