Θρίλερ στην Ιταλία: Αγνοείται ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας, βρισκόταν μαζί της σε βάρκα σε λίμνη, άγνωστο πώς βρέθηκε στο νερό

Στην περιοχή Φιόρο έχουν σπεύσει καραμπινιέροι, πυροσβέστες και προσωπικό του 118, ενώ προς το σημείο κατευθύνθηκαν ομάδες δυτών της Αστυνομίας και των πυροσβεστών - Μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμη σαφές αν βούτηξε ή αν έπεσε κατά λάθος