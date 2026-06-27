Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Θρίλερ στην Ιταλία: Αγνοείται ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας, βρισκόταν μαζί της σε βάρκα σε λίμνη, άγνωστο πώς βρέθηκε στο νερό
Θρίλερ στην Ιταλία: Αγνοείται ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας, βρισκόταν μαζί της σε βάρκα σε λίμνη, άγνωστο πώς βρέθηκε στο νερό
Στην περιοχή Φιόρο έχουν σπεύσει καραμπινιέροι, πυροσβέστες και προσωπικό του 118, ενώ προς το σημείο κατευθύνθηκαν ομάδες δυτών της Αστυνομίας και των πυροσβεστών - Μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμη σαφές αν βούτηξε ή αν έπεσε κατά λάθος
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στη λίμνη Βίκο της Ιταλίας, καθώς ο σύζυγος της υπουργού Οικογένειας, Ευγενίας Ροτσέλα, Λουίτζι Καβαλάρι, εξαφανίστηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ANSA, ο άνδρας βρισκόταν στη βάρκα μαζί με τη σύζυγό του όταν έπεσε στο νερό της λίμνης, ωστόσο δεν αναδύθηκε ξανά. Μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμη σαφές αν βούτηξε ή αν έπεσε κατά λάθος. Η ίδια η υπουργός φέρεται πως ενημέρωσε τις Αρχές, όταν, γύρω στις 17:30, δεν είδε να αναδύεται ο σύζυγός της
Στην περιοχή Φιόρο έχουν σπεύσει καραμπινιέροι, πυροσβέστες και προσωπικό του 118, ενώ προς το σημείο κατευθύνονται ομάδες δυτών της Αστυνομίας και των πυροσβεστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ANSA, ο άνδρας βρισκόταν στη βάρκα μαζί με τη σύζυγό του όταν έπεσε στο νερό της λίμνης, ωστόσο δεν αναδύθηκε ξανά. Μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμη σαφές αν βούτηξε ή αν έπεσε κατά λάθος. Η ίδια η υπουργός φέρεται πως ενημέρωσε τις Αρχές, όταν, γύρω στις 17:30, δεν είδε να αναδύεται ο σύζυγός της
Στην περιοχή Φιόρο έχουν σπεύσει καραμπινιέροι, πυροσβέστες και προσωπικό του 118, ενώ προς το σημείο κατευθύνονται ομάδες δυτών της Αστυνομίας και των πυροσβεστών.
Δύτες της Πυροσβεστικής βούτηξαν απευθείας από το ελικόπτερο που έφτασε στην περιοχή, και πραγματοποίησαν τις πρώτες έρευνες στη λίμνη χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παράλληλα, η υπουργός συνοδεύτηκε στο σπίτι της στην περιοχή του Βιτέρμπο. Την ίδια στιγμή το ελικόπτερο των καραμπινιέρων συνεχίζει να κάνει περιπολίες πάνω από τη λίμνη.
Era in barca con la moglie. Poi si è tuffato per fare il bagno nel lago di Vico e non è più riemerso. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri di Viterbo stanno cercando Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità… pic.twitter.com/aQHododOhf— Repubblica (@repubblica) June 27, 2026
Στον τόπο του συμβάντος, για τον συντονισμό των ερευνών, βρίσκεται ο Αναπληρωτής Νομάρχης του Βιτέρμπο, Αντρέα Νίνο Καπούτο. Παρόντες είναι επίσης ο επαρχιακός διοικητής των καραμπινιέρων Αλφρέδο Άντρο και ο αρχηγός της αστυνομίας Τζιόρτζιο Ντι Μούννο.
Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico. Era su una barca con la moglie, in arrivo i nuclei dei sommozzatori #ANSA https://t.co/YvnNAAtydK— Ansa Roma&Lazio (@AnsaRomaLazio) June 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα