Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ουρανοξύστης Πεκίνο

Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, δείτε βίντεο

Άγνωστος μέχρι στιγμής ο συνολικός αριθμός των θυμάτων - Το κτίριο εκκενώθηκε

Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου, δείτε βίντεο
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Πεκίνου όταν ένα μικρό αεροσκάφος προσέκρουσε στο ψηλότερο κτίριο της περιοχής το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06). Από την πρόσκρουση, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 6 μ.μ. τοπική ώρα, το μικρό αεροσκάφος διαλύθηκε πλήρως και τα κομμάτια του διασκορπίστηκαν στο έδαφος.

Επίσης, από την πρόσκρουση, έσπασαν δύο τζάμια του ουρανοξύστη. Στις εικόνες που έχει καταγραφεί το περιστατικό δείχνουν τα θραύσματα του αεροπλάνου να πέφτουν κατακόρυφα στο έδαφος ενώ πυκνός καπνός φαινόταν να αναδύεται από το ισόγειο του κτιρίου.



Μέχρι στιγμής, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής όπως αναμεταδίδει η Sun

Ο ουρανοξύστης βρίσκεται στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή της περιφέρειας Τσαογιάνγκ και συχνά αναφέρεται ως «China Zun» ενώ το ύψος του ανέρχεται στα 1.700 πόδια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλάνο ήταν, ένα αεροσκάφος τύπου B-12PP.



Κλείσιμο
Ο πιλότος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Σιφόσι μόλις μισή ώρα νωρίτερα και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο αεροδρόμιο για προσγείωση όταν ξαφνικά παρέκκλινε από την πορεία πτήσης.



Κανείς μέσα στο κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, δεν τραυματίστηκε



Η αστυνομία ζήτησε από τους πολίτες να διαγράψουν τις φωτογραφίες

Μετά το περιστατικό η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους γύρω από τον ουρανοξύστη και εμπόδισε περαστικούς να τραβούν φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο.

Η ισχυρή αστυνομική δύναμη που βρέθηκε στο σημείο εμπόδισε ορισμένους πολίτες να τραβούν φωτογραφίες και ζήτησε από άλλους να διαγράψουν όσες είχαν τραβήξει ενώ απομάκρυναν ανθρώπους μακριά από το κτίριο.

Ένας ταχυμεταφορέας με τον οποίο μίλησε το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είπε ότι έσπευσε προς τον Πύργο CITIC γύρω στις 18:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελλάδας), αφού άκουσε μια ισχυρή σύγκρουση καθώς ένα αεροσκάφος περίπου στο μέγεθος ενός αυτοκινήτου έπεσε πάνω στο κτίριο.

Ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι τράβηξε ένα βίντεο με το αεροσκάφος να προεξέχει από το κτίριο, αλλά αργότερα διέγραψε το βίντεο επειδή φοβόταν μήπως τον πιάσει η αστυνομία.

Αναρτήσεις για το συμβάν αφαιρέθηκαν γρήγορα από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια αναζήτηση του ονόματος του κτιρίου στην εφαρμογή Xiaohongshu επέστρεψε μόνο αναρτήσεις με ημερομηνία Πέμπτης.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους του Reuters να αποχωρήσουν από το σημείο. Ερωτηθείς γιατί έπρεπε να φύγουν, ο αστυνομικός είπε: «Όλοι ξέρουμε γιατί!»
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