Δικαιοσύνη μετά από 48 χρόνια: Καταδικάστηκε γυναίκα στη Βρετανία που δολοφόνησε τη θετή της κόρη μέσα σε καυτό νερό

«Άκουγα την Τζάνις να φωνάζει “μπες στο μπάνιο” και την Αντρέα να λέει “το νερό είναι πολύ καυτό μαμά”», κατέθεσε.«Μετά άκουσα ουρλιαχτά και πιτσιλίσματα. Ύστερα οι φωνές σταμάτησαν και άκουσα την Τζάνις να φωνάζει “ξύπνα, ξύπνα”».Όταν ρωτήθηκε πώς ακουγόταν η Νιξ εκείνη τη στιγμή, απάντησε: «Φαινόταν φοβισμένη».Ο ίδιος είπε ότι μπήκε στο μπάνιο και είδε τη Νιξ να κρατά στην αγκαλιά της την Αντρέα, η οποία ήταν ακίνητη και τυλιγμένη σε πετσέτα.Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η Νιξ του ζήτησε να πει ότι επρόκειτο για ατύχημα και ότι βρίσκονταν στον κήπο όταν συνέβη, υποσχόμενη ότι δεν θα τον ξαναχτυπούσε.«Είπα ψέματα, είπα αυτή την ιστορία σε όλους», ανέφερε.Όταν ρωτήθηκε γιατί, απάντησε: «Δεν ένιωθα προστατευμένος. Ήθελα απλώς να σταματήσει».Ο Μπέρναρντ είπε επίσης στους ενόρκους ότι ζούσε «σε συνεχή φόβο» εξαιτίας των ξυλοδαρμών και δεν μιλούσε σε κανέναν επειδή φοβόταν ότι θα τιμωρηθεί ακόμη περισσότερο.Αναφερόμενος στην απόφασή του να μιλήσει δημόσια για τον θάνατο της αδελφής του, δήλωσε: «Δεν μπορούσα να συνεχίσω να ζω με αυτό».Σε γραπτή δήλωση μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Μπέρναρντ ανέφερε ότι η καταδικαστική απόφαση «φέρνει ένα αίσθημα δικαιοσύνης και λογοδοσίας» για τα «φρικτά και τραγικά γεγονότα πριν από 48 χρόνια».«Οι εξευτελιστικές και κάποιες φορές σαδιστικές τιμωρίες και ξυλοδαρμοί, που κρατούνταν μακριά από τα μάτια των γονιών και των συγγενών μας, οδήγησαν στον τόσο σκληρό θάνατο της μικρής μου αδελφής», ανέφερε.Πρόσθεσε επίσης ότι, παρότι καμία απόφαση δεν μπορεί να φέρει πίσω την Αντρέα ή να σβήσει τον πόνο της οικογένειας, ελπίζει πως η υπόθεση αυτή θα στείλει το μήνυμα ότι τέτοιες πράξεις έχουν συνέπειες και ότι τα θύματα δεν πρέπει να φοβούνται να μιλήσουν, όσος χρόνος κι αν έχει περάσει.Ο αναπληρωτής επικεφαλής εισαγγελέας του Λονδίνου, Ντέιβιντ Μαλόουν, χαρακτήρισε την υπόθεση αποτέλεσμα «μιας αξιοσημείωτης έρευνας». Όπως είπε, πρόκειται για την παλαιότερη υπόθεση ανθρωποκτονίας που θυμούνται να έχουν χειριστεί οι εισαγγελείς του Λονδίνου.Τόνισε ακόμη ότι η υπόθεση βασίστηκε κυρίως στην κατάθεση του Μπέρναρντ και στην επιστημονική ανακατασκευή των εγκαυμάτων της Αντρέα, ενώ σημείωσε πως δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος μέσα στον οποίο ένα θύμα μπορεί να αποφασίσει να μιλήσει, καθώς κάποιοι το κάνουν αμέσως και άλλοι ακόμη και δεκαετίες αργότερα.