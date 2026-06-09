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Εταιρεία ποτών, η πρώτη επιχειρηματική απόπειρα του Μπάρον Τραμπ: Κυκλοφόρησε το πρώτο της προϊόν
Εταιρεία ποτών, η πρώτη επιχειρηματική απόπειρα του Μπάρον Τραμπ: Κυκλοφόρησε το πρώτο της προϊόν
Ένα ρόφημα με γεύση ανανά και καρύδα, το οποίο διατίθεται σε συσκευασία 12 κουτιών προς 39 δολάρια, είναι η πρώτη εμπορική κυκλοφορία της εταιρείας SOLLOS που δημιούργησε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ με παρέα φίλων
Το πρώτο της προϊόν, λίγο πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, κυκλοφόρησε η εταιρεία ποτών SOLLOS Yerba Mate, την οποία ίδρυσε ο νεότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, μαζί με «μια ομάδα στενών φίλων ηλικίας 19 έως 23 ετών» από τη Νότια Φλόριντα.
Πρόκειται για συσκευασία 12 κουτιών ροφήματος με γεύση ανανά και καρύδα, η οποία διατίθεται προς 39 δολάρια.
Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος, το ρόφημα παρασκευάζεται από βιολογικό βραζιλιάνικο yerba mate (είδος φυτού) και εμπλουτίζεται με γεύσεις ανανά και καρύδας. Ως γλυκαντικά χρησιμοποιούνται ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και ακατέργαστο μέλι, ενώ το ρόφημα περιέχει και φυσική καφεΐνη.
Η συγκεκριμένη συσκευασία αποτελεί την πρώτη εμπορική κυκλοφορία της εταιρείας.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η δημιουργία της εμπνεύστηκε από τον υπαίθριο και ηλιόλουστο τρόπο ζωής της Φλόριντα και έχει ως στόχο να προσφέρει ένα προϊόν που είναι «καθαρό, λειτουργικό και με εξαιρετική γεύση», καλύπτοντας ένα κενό που, όπως υποστηρίζει, υπήρχε στην τοπική αγορά.
Το «SOL», που σημαίνει «ήλιος» στα ισπανικά, συμβολίζει την ανατολή και την αρχή της ημέρας. Το «LOS», δηλαδή το «SOL» γραμμένο ανάποδα, συμβολίζει τη δύση και το τέλος της ημέρας.
«Μαζί, το SOLLOS αποτυπώνει ολόκληρο τον κύκλο του ήλιου και την ιδέα ότι "όλα ξεκινούν εκεί όπου τελειώνουν"», αναφέρει η εταιρεία.
Πρόκειται για συσκευασία 12 κουτιών ροφήματος με γεύση ανανά και καρύδα, η οποία διατίθεται προς 39 δολάρια.
Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος, το ρόφημα παρασκευάζεται από βιολογικό βραζιλιάνικο yerba mate (είδος φυτού) και εμπλουτίζεται με γεύσεις ανανά και καρύδας. Ως γλυκαντικά χρησιμοποιούνται ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο και ακατέργαστο μέλι, ενώ το ρόφημα περιέχει και φυσική καφεΐνη.
Barron Trump is launching a new energy drink brand SOLLOS in May 2026.— Jade 💋 (@jade_defi) April 13, 2026
He is one of five directors of the company, and already raised about $1 million from private investors.
SOLLOS will be introducing yerba mate beverages in tropical flavors like pineapple and coconut.
Will… pic.twitter.com/UZBP2cCyP0
Η συγκεκριμένη συσκευασία αποτελεί την πρώτη εμπορική κυκλοφορία της εταιρείας.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η δημιουργία της εμπνεύστηκε από τον υπαίθριο και ηλιόλουστο τρόπο ζωής της Φλόριντα και έχει ως στόχο να προσφέρει ένα προϊόν που είναι «καθαρό, λειτουργικό και με εξαιρετική γεύση», καλύπτοντας ένα κενό που, όπως υποστηρίζει, υπήρχε στην τοπική αγορά.
Η σημασία του ονόματος SOLLOSΣε ανάρτηση στο LinkedIn που δημοσιεύθηκε λίγους μήνες πριν από την κυκλοφορία του προϊόντος, η εταιρεία εξήγησε την προέλευση του ονόματός της.
Το «SOL», που σημαίνει «ήλιος» στα ισπανικά, συμβολίζει την ανατολή και την αρχή της ημέρας. Το «LOS», δηλαδή το «SOL» γραμμένο ανάποδα, συμβολίζει τη δύση και το τέλος της ημέρας.
«Μαζί, το SOLLOS αποτυπώνει ολόκληρο τον κύκλο του ήλιου και την ιδέα ότι "όλα ξεκινούν εκεί όπου τελειώνουν"», αναφέρει η εταιρεία.
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