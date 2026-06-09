Εταιρεία ποτών, η πρώτη επιχειρηματική απόπειρα του Μπάρον Τραμπ: Κυκλοφόρησε το πρώτο της προϊόν

Ένα ρόφημα με γεύση ανανά και καρύδα, το οποίο διατίθεται σε συσκευασία 12 κουτιών προς 39 δολάρια, είναι η πρώτη εμπορική κυκλοφορία της εταιρείας SOLLOS που δημιούργησε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ με παρέα φίλων