Υπό έρευνα για φερόμενη διαφθορά ο αρχηγός του στρατού της Ρουμανίας
Ρουμάνοι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα εναντίον του αρχηγού του γενικού επιτελείου του ρουμανικού στρατού, στρατηγού Γκεοργκίτσα Βλαντ, με την υποψία κατάχρησης της εξουσίας του για να εξασφαλίσει παρανόμως κρατικά χρηματοδοτούμενες θέσεις σε κολέγια.

Ο Βλαντ, ο πιο υψηλόβαθμος εν ενεργεία στρατιωτικός αξιωματικός στη Ρουμανία, αρνήθηκε να προβεί σήμερα σε σχόλιο.

Το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι συνεργάζεται αλλά δεν μπορεί να σχολιάσει για να μην παρέμβει στην έρευνα.



Οι εισαγγελείς τόνισαν στην ανακοίνωσή τους ότι ο Βλαντ βρίσκεται υπό έρευνα με την υποψία ότι βοήθησε έναν υπασπιστή του να απαιτήσει την παραχώρηση 20 επιπλέον κρατικά χρηματοδοτούμενων θέσεων σε κολέγια στο υπουργείο Άμυνας το 2025, υπερβαίνοντας τα καθήκοντά του.

Το υπουργείο διαθέτει μερικές κρατικά χρηματοδοτούμενες θέσεις κάθε χρόνο σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Κολλέγιο Φυσικής Αγωγής στο Βουκουρέστι.

Η Διεθνής Διαφάνεια έχει επανειλημμένα κατατάξει τη Ρουμανία ως ένα από τα πιο διεφθαρμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να θέτει το δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας υπό ειδική παρακολούθηση μετά την ένταξη της χώρας στην Ένωση το 2007, αλλά ο ρυθμός των ερευνών κατά της διαφθοράς επιβραδύνθηκε μετά την άρση αυτού του μέτρου το 2023.

Η δικαιοσύνη έχει εκδώσει ορισμένες αθωωτικές αποφάσεις σε δίκες υψηλόβαθμων προσώπων, αποφάσεις που έχουν εγείρει ανησυχίες ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς από τις ρουμανικές αρχές έχει χάσει τη δυναμική της.

