Τι είναι το «67» ή «Six Seven» με το οποίο ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Κοινώς, το «67» έχει γίνει ένα τεράστιο εσωτερικό αστείο που τα παιδιά θεωρούν ξεκαρδιστικό να συμπεριλαμβάνουν σε καθημερινές καταστάσεις, όπως οι αίθουσες διδασκαλίας.Ένα από τα πρώτα και πιο viral βίντεο με το «67» ήταν από έναν αγώνα μπάσκετ όπου η κάμερα στρέφεται προς το κοινό και ένα παιδί με ατίθασα μαλλιά λέει «six seven» στην κάμερα. Αυτό το παιδί έγινε γνωστό ως το «67 kid» και έγινε το πρόσωπο του meme για λίγο.Σε αντίθεση με άλλες φράσεις που χρησιμοποιούν οι έφηβοι κατά καιρούς, το «six seven» δεν είναι προσβλητικό, είναι απλώς ενοχλητικό. Δεν σημαίνει τίποτα κακό και στην πραγματικότητα δεν σημαίνει και πολλά. Είναι απλώς μια φράση χωρίς νόημα που οι έφηβοι λατρεύουν να λένε.