Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου στην Αττική
Έκκληση για πληροφορίες από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση ενός ανήλικου από την Αττική. Ο 16χρονος Γιάχια Μοχάμεντ, αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκε από την περιοχή της Αττικής την 1η Μαΐου 2026.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 05/05/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Γιάχια Μοχάμεντ έχει ύψος 1.75 μ. , είναι αδύνατος, έχει πορτοκαλί μαλλιά, πράσινα μάτια, μούσι και φακίδες στο πρόσωπο.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Εξαφάνιση του Γιάχια (επ) Μοχάμεντ (ον) 16 ετώνhttps://t.co/ybfkH45s1H pic.twitter.com/YSEd27CPJA— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) May 5, 2026
