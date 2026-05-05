26 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Εργοστάσιο Πυροτεχνήματα Νεκροί

26 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα, δείτε βίντεο

Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν επτά άτομα που είχαν παγιδευτεί, ενώ οι Αρχές διέταξαν την εκκένωση όλων των κατοίκων σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο

26 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη νότια επαρχία Χουνάν στην Κίνα, το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε στη μονάδα Huasheng Fireworks, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν επτά άτομα που είχαν παγιδευτεί, ενώ οι Αρχές διέταξαν την εκκένωση όλων των κατοίκων σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα, δύο αποθήκες πυρίτιδας εντός της εγκατάστασης θεωρούνταν υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, γεγονός που δυσκόλεψε το έργο των διασωστών. 

Blast at fireworks factory in central China kills at least 26 people

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια, με παράθυρα να σπάνε και μεταλλικά πλαίσια να παραμορφώνονται. Οι τραυματίες, ηλικίας από 20 έως 60 ετών, υπέστησαν μεταξύ άλλων κατάγματα από θραύσματα που εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση. 

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες για τον εντοπισμό αγνοουμένων και τη διάσωση των τραυματιών, καθώς και πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος, με στόχο την απόδοση ευθυνών.

Deadly explosion at Chinese fireworks factory | DW News
Κλείσιμο

Φωτογραφία: Reuters

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης