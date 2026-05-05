Αποφυλακίζεται ο 46χρονος που είχε πυροβολήσει ανηλίκους στο Αίγιο
Αποφυλακίζεται ο 46χρονος που είχε πυροβολήσει ανηλίκους στο Αίγιο
Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την άρση της προσωρινής κράτησης
Αποφυλακίζεται ο 46χρονος που είχε πυροβολήσει ανηλίκους στο Αίγιο, αφού το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκανε δεκτή την σχετική αίτηση.
Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την άρση της προσωρινής κράτησης του άνδρα, που είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας των ανηλίκων, το βράδυ Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το tempo24.news.
Ο 46χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Συμβουλίου, την περασμένη Πέμπτη και σήμερα Τρίτη (5/5), εκδόθηκε η απόφαση αποφυλάκισης του με όρους, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Ο 46χρονος είχε συλληφθεί επειδή είχε πυροβολήσει προς το μέρος τεσσάρων ανήλικων αγοριών στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος στο Αίγιο το βράδυ της 20ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΕΛΑΣ για το περιστατικό, οι αστυνομικοί «εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου».
Στη συνέχεια, δε, διαπιστώθηκε από την κατεύθυνση των βολών ότι «αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου». Ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του κατηγορούμενου και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.
Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την άρση της προσωρινής κράτησης του άνδρα, που είχε προφυλακιστεί μετά την απολογία με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας των ανηλίκων, το βράδυ Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το tempo24.news.
Ο 46χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Συμβουλίου, την περασμένη Πέμπτη και σήμερα Τρίτη (5/5), εκδόθηκε η απόφαση αποφυλάκισης του με όρους, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Ο 46χρονος είχε συλληφθεί επειδή είχε πυροβολήσει προς το μέρος τεσσάρων ανήλικων αγοριών στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος στο Αίγιο το βράδυ της 20ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΕΛΑΣ για το περιστατικό, οι αστυνομικοί «εντόπισαν σε πίνακα δημοτικού φωτισμού (ΚΑΦΑΟ) ίχνη πρόσκρουσης μολύβδινων σφαιριδίων (σκαγιών), τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση, προήλθαν από ευθεία βολή κυνηγετικού όπλου».
Στη συνέχεια, δε, διαπιστώθηκε από την κατεύθυνση των βολών ότι «αυτές φέρονται να προήλθαν από οικία του κατηγορούμενου». Ακολούθησε έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του κατηγορούμενου και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ενώ σε περαιτέρω έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε επαγγελματικό του χώρο και σε αγροτική αποθήκη ιδιοκτησίας του, ο ίδιος παρέδωσε αυτοβούλως, ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο και μια καραμπίνα, που κατείχε παράνομα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα