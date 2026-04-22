Η Anthropic ερευνά περιστατικά παράνομης πρόσβασης στο πανίσχυρο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos
Η Anthropic ερευνά περιστατικά παράνομης πρόσβασης στο πανίσχυρο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos
Η ομάδα των χρηστών περισσότερο ενδιαφερόταν «να πειραματιστεί» με την τεχνολογία παρά να προκαλέσει προβλήματα
Η εταιρεία Anthropic, που αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης επιβεβαίωσε ότι διερευνά αναφορά σύμφωνα με την οποία μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες απέκτησαν πρόσβαση στο μοντέλο Mythos, για το οποίο προειδοποίησε ότι η χρήση του ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Η αμερικανική startup προέβη στην ανακοίνωση έπειτα από δημοσίευμα του Bloomberg ότι μια μικρή ομάδα ατόμων είχε αποκτήσει πρόσβαση στο μοντέλο, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει στο κοινό λόγω της ικανότητάς του να διευκολύνει κυβερνοεπιθέσεις.
Το Bloomberg ανέφερε ότι μικρός αριθμός χρηστών σε ένα ιδιωτικό διαδικτυακό φόρουμ απέκτησε πρόσβαση στο Mythos την ίδια ημέρα που η Anthropic ανακοίνωσε ότι το μοντέλο διατίθεται σε μικρό αριθμό εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Apple και η Goldman Sachs, για σκοπούς δοκιμών.
Αναφέρθηκε ότι οι ανώνυμοι χρήστες απέκτησαν πρόσβαση στο Mythos μέσω της πρόσβασης που είχε ένας από αυτούς ως εργαζόμενος σε συνεργάτη της Anthropic.
Η ομάδα των χρηστών περισσότερο ενδιαφερόταν «να πειραματιστεί» με την τεχνολογία παρά να προκαλέσει προβλήματα, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς μέσω στιγμιότυπων οθόνης και μιας ζωντανής επίδειξης του μοντέλου.
Παρ' όλα αυτά, αναφέρει ο Guardian, η είδηση για την πιθανή παραβίαση θα ανησυχήσει τις Aρχές που έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη δυνατότητα του Mythos να προκαλέσει καταστροφές αν αφεθεί σε λάθος χέρια.
Ειδικοί εκτιμούν το Mythos θα μπορούσε να πραγματοποιήσει να εντοπίσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο αδυναμίες σε συστήματα πληροφορικής χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εργασίες που θα απαιτούσαν ημέρες για να εκτελεστούν από επαγγελματίες.
Η αμερικανική startup προέβη στην ανακοίνωση έπειτα από δημοσίευμα του Bloomberg ότι μια μικρή ομάδα ατόμων είχε αποκτήσει πρόσβαση στο μοντέλο, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει στο κοινό λόγω της ικανότητάς του να διευκολύνει κυβερνοεπιθέσεις.
Το Bloomberg ανέφερε ότι μικρός αριθμός χρηστών σε ένα ιδιωτικό διαδικτυακό φόρουμ απέκτησε πρόσβαση στο Mythos την ίδια ημέρα που η Anthropic ανακοίνωσε ότι το μοντέλο διατίθεται σε μικρό αριθμό εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Apple και η Goldman Sachs, για σκοπούς δοκιμών.
Αναφέρθηκε ότι οι ανώνυμοι χρήστες απέκτησαν πρόσβαση στο Mythos μέσω της πρόσβασης που είχε ένας από αυτούς ως εργαζόμενος σε συνεργάτη της Anthropic.
Η ομάδα των χρηστών περισσότερο ενδιαφερόταν «να πειραματιστεί» με την τεχνολογία παρά να προκαλέσει προβλήματα, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς μέσω στιγμιότυπων οθόνης και μιας ζωντανής επίδειξης του μοντέλου.
Παρ' όλα αυτά, αναφέρει ο Guardian, η είδηση για την πιθανή παραβίαση θα ανησυχήσει τις Aρχές που έχουν εκφράσει ανησυχίες για τη δυνατότητα του Mythos να προκαλέσει καταστροφές αν αφεθεί σε λάθος χέρια.
Ειδικοί εκτιμούν το Mythos θα μπορούσε να πραγματοποιήσει να εντοπίσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο αδυναμίες σε συστήματα πληροφορικής χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, εργασίες που θα απαιτούσαν ημέρες για να εκτελεστούν από επαγγελματίες.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
