Νέο πλήγμα στη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή: Εμπορικό πλοίο δέχτηκε πυρά έχοντας αποπλεύσει από λιμάνι του Ιράν
Νωρίτερα, πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας, είχε χτυπηθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης στα ανοιχτά του Ομάν

Εμπορικό πλοίο που είχε αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι δέχθηκε πυρά την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σταματήσει την πορεία του στη θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση της United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα, πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας, είχε χτυπηθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης στα 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του Ομάν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας, ο πλοίαρχος του εμπορικού πλοίου που κατευθυνόταν προς τα ανοιχτά του Ιράν ανέφερε ότι το σκάφος «δέχθηκε πυρά και πλέον έχει ακινητοποιηθεί στο νερό». Όπως επισημαίνεται, «το πλήρωμα είναι ασφαλές και έχουν εντοπιστεί όλα τα μέλη του», ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο πλοίο.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά των ιρανικών ακτών, σε θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της αυξημένης ναυτικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών ή τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Το συμβάν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από την Τεχεράνη, η οποία τον χαρακτηρίζει παραβίαση της εκεχειρίας που είχε προηγουμένως συμφωνηθεί, ενώ τα περιστατικά στη θάλασσα αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

