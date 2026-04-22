Φιλοϊρανική οργάνωση καλεί Αμερικανούς να δολοφονήσουν τον Τραμπ και απειλεί την Ιβάνκα
Σκληρή ανακοίνωση με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς από την οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις
Απειλές κατά της Ιβάνκα Τραμπ και προτροπές προς Αμερικανούς να δολοφονήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που αποδίδεται σε φιλοϊρανική οργάνωση, η οποία φέρεται να συνδέεται με επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις.
Η Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), η οποία θεωρείται από αναλυτές «βιτρίνα» ιρανικών συμφερόντων, ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων σε στόχους που συνδέονται με εβραϊκές κοινότητες, το Ισραήλ και Ιρανούς αντιφρονούντες σε ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε ανοιχτές απειλές κατά της οικογένειας του προέδρου των ΗΠΑ.
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα μέσω καναλιών που φέρονται να συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς, η οργάνωση απείλησε με δολοφονία την Ιβάνκα Τραμπ και κάλεσε Αμερικανούς πολίτες να σκοτώσουν τον πατέρα της, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.
Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνονται ιδιαίτερα σκληρές και προσβλητικές διατυπώσεις, με την οργάνωση να ισχυρίζεται ότι η κόρη του Αμερικανού προέδρου βρέθηκε «στο χείλος του θανάτου» λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά «οι άντρες μας δεν σκοτώνουν πόρνες», προσθέτει, ενώ προειδοποιεί ότι «η εκδίκηση θα καταδιώξει εσένα, τους γιους σου και τους γαμπρούς σου». Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα προς Αμερικανούς, ιδίως μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας και πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση του χρηματοδότη και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, να στραφούν κατά του προέδρου.
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης σειρά προσωπικών επιθέσεων και χαρακτηρισμών σε βάρος του Τραμπ, εντείνοντας τη ρητορική έντασης.
Την ίδια ώρα, η HAYI έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά εμπρηστικών και βομβιστικών επιθέσεων σε ευρωπαϊκές πόλεις το τελευταίο διάστημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πυρπόληση τεσσάρων εθελοντικών ασθενοφόρων εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο στις 23 Μαρτίου, καθώς και απόπειρα επίθεσης στη συναγωγή Finchley Reform, όπου δράστες τοποθέτησαν δοχεία με εύφλεκτο υλικό και πέταξαν αντικείμενα προς το κτίριο.
Την ίδια ημέρα σημειώθηκε απόπειρα εμπρησμού στα γραφεία του μέσου ενημέρωσης Iran International, όταν άγνωστοι πέταξαν φλεγόμενο αντικείμενο στον χώρο στάθμευσης, χωρίς τελικά να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές, καθώς η φωτιά έσβησε.
Επιπλέον, στόχος αποτέλεσε κτίριο που στο παρελθόν φιλοξενούσε εβραϊκή οργάνωση, με δράστες να τοποθετούν εμπρηστικούς μηχανισμούς που προκάλεσαν περιορισμένες φθορές. Την ίδια ημέρα εντοπίστηκαν δοχεία με άγνωστη ουσία κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ, η οποία τελικά αποδείχθηκε μη επικίνδυνη.
Την Κυριακή καταγράφηκε και επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό στη συναγωγή Kenton United, η οποία προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε εσωτερικό χώρο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
🚨 IRAN-LINKED GROUP CALLS FOR ASSASSINATION OF TRUMP— Mossad Commentary (@MOSSADil) April 22, 2026
An alleged Iranian front group, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), has issued a direct call for Americans to kill U.S. President Donald Trump.
The group also threatened Ivanka Trump, claiming she "was on the verge of…
🔴 JUST IN— Kosher (@koshercockney) April 17, 2026
Police have shut down a park in Kensington as 2 drones containing RADIOACTIVE and CARCINOGENIC material found looking to target the Israeli embassy in London.
Islamist Iranian-linked group Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia has reportedly taken responsibility.
This… pic.twitter.com/EnoTdikvhE
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα