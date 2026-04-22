Τραμπ: Το Ιράν καταρρέει οικονομικά λόγω του κλεισίματος του Ορμούζ, στρατός και αστυνομία δεν πληρώνονται
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική πίεση λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την άμεση επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

«Το Ιράν καταρρέει οικονομικά! Θέλουν τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν άμεσα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «διψά για μετρητά».

«Χρειάζονται απεγνωσμένα χρήματα! Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Ο στρατός και η αστυνομία παραπονιούνται ότι δεν πληρώνονται. SOS!!!» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να υπάρχει, μέχρι στιγμής, κάποια αντίδραση από την ιρανική πλευρά.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η Τεχεράνη δήλωσε πως υποστηρίζει το κλείσιμο του στενού προκειμένου να «διατηρήσει το κύρος της» υπό το βάρος του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.
