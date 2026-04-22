Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε την Μελόνι «ηλίθια και άσχημη γυναικούλα»
Πρόθυμο προπαγανδιστή του καθεστώτος χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Σολοβιόφ η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να απαντήσει, με ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, στον Ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ο οποίος σε εκπομπή του την χαρακτήρισε, μεταξύ των άλλων, «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα».

Σε ανάρτησή της στο Χ ανέφερε ότι «από τη φύση του, ένας πρόθυμος προπαγανδιστής του καθεστώτος δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε ελευθερίας, ούτε συνοχής. Σίγουρα οι καρικατούρες αυτές δεν θα μας κάνουν να αλλάξουμε πορεία. Σε αντίθεση με άλλους, δεν μας κινούν νήματα, δεν έχουμε ιδιοκτήτες και δεν δεχόμαστε εντολές».

Πρόσθεσε ότι «η πυξίδα μας παραμένει πάντα μια και μοναδική: το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε με περηφάνεια, παρά τις επιθυμίες των προπαγανδιστών, όπου και αν βρίσκονται».
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

