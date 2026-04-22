Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε την Μελόνι «ηλίθια και άσχημη γυναικούλα»
Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε την Μελόνι «ηλίθια και άσχημη γυναικούλα»
Πρόθυμο προπαγανδιστή του καθεστώτος χαρακτήρισε τον Βλαντίμιρ Σολοβιόφ η Ιταλίδα πρωθυπουργός
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να απαντήσει, με ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, στον Ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, ο οποίος σε εκπομπή του την χαρακτήρισε, μεταξύ των άλλων, «πιστοποιημένη ηλίθια» και «κακή και άσχημη γυναικούλα».
Δείτε βίντεο με την επίθεση του Σολοβιόφ:
Σε ανάρτησή της στο Χ ανέφερε ότι «από τη φύση του, ένας πρόθυμος προπαγανδιστής του καθεστώτος δεν μπορεί να δώσει μαθήματα ούτε ελευθερίας, ούτε συνοχής. Σίγουρα οι καρικατούρες αυτές δεν θα μας κάνουν να αλλάξουμε πορεία. Σε αντίθεση με άλλους, δεν μας κινούν νήματα, δεν έχουμε ιδιοκτήτες και δεν δεχόμαστε εντολές».
Πρόσθεσε ότι «η πυξίδα μας παραμένει πάντα μια και μοναδική: το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε με περηφάνεια, παρά τις επιθυμίες των προπαγανδιστών, όπου και αν βρίσκονται».
Δείτε βίντεο με την επίθεση του Σολοβιόφ:
Il vergognoso attacco della tv russa alla Meloni e quegli insulti impronunciabili: chi è e cosa ha detto Solovyov https://t.co/dxgi4qZGhq— Tommaso Cerno (@Tommasocerno) April 21, 2026
Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026
Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.
Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.
La nostra bussola… pic.twitter.com/UPmr22zAwO
