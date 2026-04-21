Άρχισε στο Ελ Σαλβαδόρ η δίκη 500 κατηγορούμενων για την ηγεσία της συμμορίας Μάρα Σαλβατρούτσα

Η Δικαιοσύνη στο Σαλβαδόρ άρχισε χθες Δευτέρα τη διαδικασία της δίκης 492 φερόμενων ως μελών της συμμορίας Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13), μεταξύ των οποίων των συνιδρυτών και ηγετών της.Οι Αρχές προσάπτουν στη συμμορία, ανάμεσα στα πάμπολλα εγκλήματα που της αποδίδονται, ότι είχε διατάξει να δολοφονηθούν 87 άνθρωποι μέσα σ’ ένα Σαββατοκύριακο τον Μάρτιο του 2022.Η εισαγγελία τόνισε από την πλευρά της πως 486 από τους κατηγορούμενους φέρονται να διέπραξαν «47.000 ποινικά αδικήματα» την περίοδο «μεταξύ 2012 και 2022».Πρόσθεσε πως διαθέτει «άφθονα αποδεικτικά στοιχεία για να ζητήσει τις βαρύτερες ποινές», χωρίς να αναφέρει ρητώς πως θα πρόκειται για ισόβια κάθειρξη, ποινή που θα μπορεί να επιβάλλεται από την Κυριακή σε «δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες»--μη εξαιρουμένων ανηλίκων--δυνάμει μεταρρύθμισης που εγκρίθηκε πρόσφατα.Οι μαζικές δίκες πολλαπλασιάζονται στο Ελ Σαλβαδόρ, χώρα όπου τέθηκαν υπό κράτηση περίπου 91.000 ύποπτοι στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια από τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε, στο πλαίσιο του πολέμου του εναντίον εγκληματικών οργανώσεων που λυμαίνονταν το κράτος της κεντρικής Αμερικής.Η MS-13 και η κυριότερη αντίπαλη συμμορία, η Barrio 18, που έχουν πλέον χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από τις Αρχές στο Σαλβαδόρ και στις ΗΠΑ, είχαν στο απόγειο της δράσης τους υπό τον έλεγχό τους το 80% της επικράτειας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μπουκέλε.Ο αρχηγός του κράτους χαίρει θεαματικά υψηλής δημοτικότητας χάρη στο ότι έβαλε τέλος στον τρόμο που σκορπούσαν οι συμμορίες. Όμως μη κυβερνητικές οργανώσεις τονίζουν ότι το τίμημα ήταν εξαιρετικά βαρύ: τουλάχιστον 500 άνθρωποι πέθαναν στις φυλακές, τα βασανιστήρια έγιναν συνήθης πρακτική, ενώ χιλιάδες αθώοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στο πλαίσιο της κατάστασης εξαίρεσης, που επέτρεψε ιδίως να γίνονται συλλήψεις χωρίς δικαστικά εντάλματα και την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό.