Νέες στρατηγικές για την προστασία της Βενετίας από την άνοδο της θάλασσας: Στο «τραπέζι» κινητά φράγματα και αναχώματα
ΚΟΣΜΟΣ
Βενετία Ερευνητές Μελέτη Κλιματική Αλλαγή

Ερευνητές εξετάζουν τέσσερα πιθανά σενάρια για την προστασία της πόλης από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας

Τέσσερις πιθανές στρατηγικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Βενετία να προσαρμοστεί στη μελλοντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά τα επόμενα 300 χρόνια εξετάζουν ερευνητές σε μελέτη τους.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Βενετία προκαλούν ανησυχία, καθώς έχουν αυξηθεί τα περιστατικά πλημμύρας τα τελευταία 150 χρόνια, με τα 18 από τα 28 ακραία συμβάντα πλημμύρας (πάνω από το 60% της πόλης) να συμβαίνουν τα τελευταία 23 χρόνια.

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Scientific reports» οι ερευνητές σημειώνουν ότι «με τις σημερινές ανεπαρκείς πολιτικές μετριασμού των αερίων του θερμοκηπίου» η τρέχουσα στρατηγική με τα κινητά φράγματα είναι πιθανό να αντιμετωπίσει περιορισμούς εντός του τρέχοντος αιώνα.

Στη μελέτη συγκρίνονται τέσσερις πιθανές στρατηγικές: κινητά φράγματα, περιμετρικά αναχώματα, το κλείσιμο της λιμνοθάλασσας της Βενετίας με μετατροπή της σε παράκτια λίμνη και τέλος η μετεγκατάσταση της πόλης.



Σχετικά με τα σημερινά αντιπλημμυρικά έργα με τα κινητά φράγματα στις όχθες της λιμνοθάλασσας, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Ωκεανογραφίας και Ατμοσφαιρικών Επιστημών στο ιταλικό πανεπιστήμιο του Σαλέντο, Πιέρο Λαϊονέλο, εκτιμούν ότι εάν εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα, τα υπάρχοντα φράγματα ενδέχεται να είναι αποτελεσματικά σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως 1,25 μέτρα.

Μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων που εξετάζουν περιλαμβάνονται η προστασία του κέντρου της Βενετίας με αναχώματα που θα το διαχωρίζουν από την υπόλοιπη λιμνοθάλασσα, το κλείσιμο της λιμνοθάλασσας με ένα «υπέρ-ανάχωμα» ή η μετεγκατάσταση της πόλης, των κατοίκων και των ιστορικών μνημείων στην ενδοχώρα.

Κλείσιμο
Εκτιμούν ότι τα αναχώματα ενδέχεται να είναι απαραίτητα σε περίπτωση ανόδου της στάθμης της θάλασσας άνω του μισού μέτρου, κάτι που μπορεί να συμβεί πριν από το 2100, σύμφωνα με το σενάριο πολύ υψηλών εκπομπών ρύπων.

Η στρατηγική της κλειστής λιμνοθάλασσας θα μπορούσε να είναι βιώσιμη ακόμη και σε περίπτωση ανόδου της στάθμης της θάλασσας άνω του μισού μέτρου, ενώ οι συγγραφείς εκτιμούν ότι αυτό θα μπορούσε να προστατεύσει την πόλη από άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως δέκα μέτρα.

Τέλος, προτείνουν ότι η μετεγκατάσταση της πόλης ενδέχεται να είναι απαραίτητη σε περίπτωση ανόδου της στάθμης της θάλασσας άνω των 4,5 μέτρων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει βέλτιστη στρατηγική. Όποια προσέγγιση και αν υιοθετηθεί, πρέπει να εξισορροπεί την ευημερία και την ασφάλεια των κατοίκων της Βενετίας, με την οικονομική ευημερία, το μέλλον των οικοσυστημάτων της λιμνοθάλασσας, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τον πολιτισμό της περιοχής.

Προειδοποιούν ότι δεδομένου ότι η κατασκευή μεγάλου εύρους έργων, όπως τα μόνιμα φράγματα, μπορεί να διαρκέσει 30-50 χρόνια, ο έγκαιρος προγραμματισμός είναι απαραίτητος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης