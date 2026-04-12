Ουγγαρία: «Είμαι εδώ για να νικήσω», δήλωσε ο Ορμπάν αφού ψήφισε για τις βουλευτικές εκλογές
Οι Ούγγροι «θα γράψουν ιστορία» ανέφερε ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι είναι «εδώ για να νικήσει» αφού ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στη χώρα του σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη.
Ο Ορμπάν πρόσθεσε ότι η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή στις εκλογές και σημείωσε ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς μια μεγάλη κρίση και ότι η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντισταθεί στις κρίσεις που πλησιάζουν.
Ο Μαγιάρ πρόσθεσε ότι κάθε ψήφος μετράει στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μπορεί να καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχής. Επίσης κάλεσε τον κόσμο να αναφέρει οποιαδήποτε παρατυπία υποπέσει στην αντίληψή του στη διάρκεια της ψηφοφορίας, προσθέτοντας ότι η «εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι Ούγγροι «θα γράψουν ιστορία» στις σημερινές εκλογές όταν θα επιλέξουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και το κόμμα του, το αντιπολιτευόμενο Tisza, κερδίσει στις εκλογές, δήλωσε ο ηγέτης του, ο Πέτερ Μαγιάρ, σε δημοσιογράφους αφού κατέθεσε την ψήφο του επίσης σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης.
🇭🇺 Today, Hungary votes! We’ve cast our ballots.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 12, 2026
🟠 Fidesz is the safe choice. pic.twitter.com/u9r39tu2aS
