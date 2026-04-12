Ουγγαρία: «Είμαι εδώ για να νικήσω», δήλωσε ο Ορμπάν αφού ψήφισε για τις βουλευτικές εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
Ουγγαρία Βίκτορ Όρμπαν Βουδαπέστη

11 ΣΧΟΛΙΑ
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι είναι «εδώ για να νικήσει» αφού ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στη χώρα του σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη.

Ο Ορμπάν πρόσθεσε ότι η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή στις εκλογές και σημείωσε ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς μια μεγάλη κρίση και ότι η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντισταθεί στις κρίσεις που πλησιάζουν.

Οι Ούγγροι «θα γράψουν ιστορία» στις σημερινές εκλογές όταν θα επιλέξουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και το κόμμα του, το αντιπολιτευόμενο Tisza, κερδίσει στις εκλογές, δήλωσε ο ηγέτης του, ο Πέτερ Μαγιάρ, σε δημοσιογράφους αφού κατέθεσε την ψήφο του επίσης σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης.

Ο Μαγιάρ πρόσθεσε ότι κάθε ψήφος μετράει στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μπορεί να καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχής. Επίσης κάλεσε τον κόσμο να αναφέρει οποιαδήποτε παρατυπία υποπέσει στην αντίληψή του στη διάρκεια της ψηφοφορίας, προσθέτοντας ότι η «εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης