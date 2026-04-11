Ηχηρό μήνυμα του Πάπα: Αρκετά με την επίδειξη ισχύος, αρκετά με τον πόλεμο
Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος, είπε σε σκληρή γλώσσα ο Πάπας Λέων ΙΔ' κατά την απογευματινή προσευχή στη βασιλική του Αγίου Πέτρου

Την πιο αυστηρή μέχρι σήμερα παρέμβασή του για τον πόλεμο ΗΠΑΙσραήλ κατά του Ιράν έκανε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, καταγγέλλοντας την «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» που, όπως είπε, τροφοδοτεί τη σύγκρουση και καλώντας σε τερματισμό της βίας.

Συγκεκριμένα, ο Πάπας διατύπωσε την πιο έντονη μέχρι σήμερα κριτική του για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ κατά του Ιράν, καταδικάζοντας αυτό που χαρακτήρισε «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας» ως βασικό παράγοντα που ενισχύει τη σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια απογευματινής προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο πρώτος πάπας με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε ισχυρό μήνυμα κατά της στρατιωτικής ισχύος και της σύγκρουσης.

 «Αρκετά με την επίδειξη ισχύος! Αρκετά με τον πόλεμο!»

«Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος! Αρκετά με την επίδειξη ισχύος! Αρκετά με τον πόλεμο!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρότι ο Πάπας δεν αναφέρθηκε ρητά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το μήνυμά του φάνηκε να απευθύνεται στην Ουάσιγκτον και σε Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν υπογραμμίσει τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και έχουν αιτιολογήσει την εμπλοκή στον πόλεμο χρησιμοποιώντας και θρησκευτικές αναφορές.

Η παρέμβαση του Πάπα εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών εκκλήσεων για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς η σύγκρουση συνεχίζει να επηρεάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες και να προκαλεί ανησυχία για ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.
Δείτε Επίσης