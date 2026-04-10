Επίθεση με μολότοφ στο σπίτι του Σαμ Άλτμαν της OpenAI: Συνελήφθη 20χρονος
Στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Σαν Φρανσίσκο, μετά από επίθεση με μολότοφ στην κατοικία του Σαμ Άλτμαν, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης OpenAI.
Σύμφωνα με τους New York Times, η μολότοφ προκάλεσε πυρκαγιά στην εξωτερική πύλη του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή περαιτέρω ζημιές.
Μετά την επίθεση, ο ύποπτος διέφυγε πεζός από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε περίπου μία ώρα αργότερα, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να απείλησε ότι θα προκαλέσει πυρκαγιά και στα κεντρικά γραφεία της OpenAI.
Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο Σαμ Άλτμαν βρισκόταν στην κατοικία του την ώρα της επίθεσης.
Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άλισον Μάξι, δήλωσε ότι αναμένεται η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του 20χρονου, χωρίς να δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής η ταυτότητά του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα