Το παρασκήνιο της συζήτησης Τραμπ με Ρούτε για το μέλλον του ΝΑΤΟ: Η γκρίνια για τους «τζαμπατζήδες» Ευρωπαίους και η αγωνία για την Ουκρανία

To Politico αποκαλύπτει τι συζήτησαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον ΓΓ της Συμμαχίας στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση στον Λευκό Οίκο





Φως στα όσα συζήτησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου με «ελέφαντα στο δωμάτιο» το μέλλον του ΝΑΤΟ , ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , με τον Γενικό Γραμματέα της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε , ρίχνει η αμερικανική έκδοση του Politico.Σύμφωνα με το δημοσίευμα στη συζήτηση με τον Ρούτε, ο Τραμπ δεν μπορούσε να ξεπεράσει την άρνηση των Ευρωπαίων συμμάχων να επιτρέψουν στις ΗΠΑ πρόσβαση σε στρατιωτικές βάσεις για τον πόλεμο με το Ιράν. Κατά το Politico o πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διατύπωσε συγκεκριμένες απαιτήσεις, ούτε υπέδειξε ότι οι ΗΠΑ θα μείωναν τις δεσμεύσεις τους προς τη συμμαχία λόγω αυτών των αποφάσεων, ωστόσο, επέμεινε έντονα στο ζήτημα επειδή αισθανόταν προδομένος από συμμάχους που εμπόδιζαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις από στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν — κατά τη δική του άποψη — χάρη στην αμερικανική ισχύ.«Η άρνηση συμμάχων όπως η Ισπανία και η Γαλλία να επιτρέψουν στα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο τους χτύπησε στην καρδιά του παράπονου του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ , και επιβεβαίωσε την άποψή του ότι οι Ευρωπαίοι είναι αχάριστοι «τζαμπατζήδες» που βασίζονται στην αμερικανική ασφάλεια χωρίς να προσφέρουν κάτι σε αντάλλαγμα» αναφέρει το Politico.«Δεν τους ζητάμε να πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές. Όταν χρειαζόμαστε να μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε τις στρατιωτικές τους βάσεις, η απάντησή τους είναι όχι; Τότε γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ;» αναρωτήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Fox News ο Αμερικανός υπουργός ΕξωτερικώνΑπό την πλευρά του ο Ρούτε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είχε πολλές επιλογές πέρα από το να απορροφήσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ καθώς στόχος του είναι να προστατεύσει το μέλλον του ΝΑΤΟ και να εξασφαλίσει τη στήριξη για την Ουκρανία «Οι σύμμαχοι κάνουν ό,τι ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ μετά τη συνάντηση κάνοντας λόγο για «ειλικρινή» συνάντηση με τον Τραμπ προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «απογοητεύτηκε» από την έλλειψη στρατιωτικής βοήθειας από Ευρωπαίους συμμάχους.Όπως σημειώνει το Politico , η Ευρώπη έχει επιδείξει κάποια στήριξη: Η Γαλλία επέτρεψε τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών, ακόμη κι αν δεν επιτρέπει απογειώσεις για επιθετικές επιχειρήσεις, αμερικανικά πολεμικά πλοία έχουν ελλιμενιστεί στην Ελλάδα και την Ισπανία, ενώ αμερικανικά αεροσκάφη πέταξαν από βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.Ωστόσο ένα από τα προβλήματα είναι η έλλειψη σαφούς καθοδήγησης από τις ΗΠΑ σχετικά με το τι ακριβώς χρειαζόταν και πότε, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Ρούτε: «Όταν ήρθε η ώρα να προσφερθεί η υλικοτεχνική και άλλη υποστήριξη που χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, κάποιοι σύμμαχοι ήταν λίγο αργοί, για να το θέσω ήπια. Δίκαια όμως, ήταν και λίγο αιφνιδιασμένοι από τις επιθέσεις».Κατά την άποψη του Ρούτε, σύμφωνα με την πηγή, το να διατηρήσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να συνεχίζει να βοηθά την Ουκρανία εξαρτάται από την ικανότητά του να κατευνάζει τον απρόβλεπτο και συχνά συναισθηματικό Αμερικανό πρόεδρο.

